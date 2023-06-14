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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ريال مدريد يتعاقد مع بيلينجهام.. رسميًا

بيلينجهام
بيلينجهام

أعلن ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

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وأكد ريال مدريد أن مدة عقد النجم الإنجليزي لمدة 6 مواسم مقبلة، كما سيتم تقديم اللاعب خلال مؤتمر صحفي كبير في الغد.

تفاصيل مثيرة في تعاقد ريال مدريد مع بيلينجهام


في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية أن قيمة صفقة انتقال بيلينجهام لريال مدريد تخطت حاجز الـ 100 مليون يورو، بعدما تمسك النادي الألماني بهذه القيمة لضم اللاعب. 
وأشارت التقارير إلى أن الريال استهدف التعاقد مع جود بسبب الإمكانيات الفنية والبدنية العالية بجانب صغر عمره.
وأوضحت أن الملكي نجح في حسم الصفقة لصالحه بعد صراع شرس مع الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وليفربول.

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