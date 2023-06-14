الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الصراع قرب على الانتهاء.. ميسي تفوق على رونالدو على الأفضل

ميسي رونالدو
ميسي رونالدو

يقترب الصراع  على الانتهاء  مع ليونيل ميسي و رونالدو على الانتهاء بعدما رحل البرتغالي إلى الدوري السعودي، وليونيل ميسي إلى الأمريكي .

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ميسي: مونديال قطر الأخير لي والكرة الذهبية لم تعد مهمة

تفوق ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الحالي ولاعب باريس سان جيرمان السابق ، على غريمة كريستيانو رونالدو على صراع  أفضل من سجل في خمس البطولات أوروبية .

وذكرت شبكة أوبتا  الإحصائية صباح يوم الأربعاء  على إحصائية بين  الأرجنتيني ليونيل ميسي و كريستاينو رونالدو  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  قائلا :" الهدافون في تاريخ أفضل خمس بطولات أوروبية، حيث سجل ليونيل ميسي 496 هدفَا خلال 578 فيما كريستيانو رونالدو سجل 495  لعب 626 .

حصد ليونيل ميسي بطولة الدوري الفرنسي  مع باريس سان جيرمان  هذا الموسم المنقضي  مع الفريق الباريسي .

وضم ليونيل  ميسي لقائمة منتخب الأرجنتين  المستدعاه لمباراة أستراليا خلال فترة التوقف  الدولي سوف يكون اللقاء خلال إستعدادًا الفريق خلال بطولة كوبا أمريكا الجنوبية .

يستعد منتخب الأرجنتين لمباراة أستراليا في فترة التوقف  الدولي المنعقدة في شهر يونيو .

موعد مباراة الأرجنتين وآستراليا

من المقرر ان تنطلق المباراة صباح يوم الخميس الموافق 15 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت القاهرة ، و3 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 4 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وآستراليا

تذاع المباراة على قناه SSCالرياضية الناقل الحصري للمباراة الأرجنتين و آستراليا الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط .

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وإنتر ميامي الحالي، أنه لن يشارك في نسخة كأس العالم المقبلة 2026، بعدما قارب اللاعب من اعتزال كرة القدم خلال السنوات القليل المقبلة.

وأكد أن مونديال 2026 لن يشارك به، بعدما نجح الدولي الأرجنتيني في التتويج بنسخة مونديال قطر 2022، عقب الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح، في المباراة التي أنتهت بالتعادل 3/3.

بينما علق على تتويجه بالكرة الذهبية، حيث أوضح أنها لم تعد مهمة، بعدما حصل عليها عدة مرات طيلة مسيرته التي أمتدت لأكثر من 17 عامًا.

تصريحات ميسي

تحدث النجم الأرجنتيني في حوار أجراه مع صحيفة "تيتان سبورتس" الصينية الرياضية،حيث قال: "لا أظن ذلك، مونديال قطر 2022 ستكون اَخر كأس عالم لي في كرة القدم.

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