شهدت الكثير من المناطق في مختلف أنحاء الجمهورية نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مدار الساعات القليلة الماضية، التي وصلت إلى حد العاصفة على بعض المناطق، وكان أبرز تلك الأماكن شمال الصعيد.

وأدت العاصفة إلى تدهور الرؤية الأفقية على الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر والصحراء الغربية، الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن موعد انتهاء العاصفة الترابية وتحسن حالة الطقس.

اقرأ أيضًا..

موعد انتهاء العاصفة الترابية:

بداية من الساعات الأولى لليوم الأربعاء، ساد طقس معتدل، ويكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبالنسبة لموعد انتهاء العاصفة الترابية، من المتوقع أن يكون اليوم الأربعاء نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ليكون هناك استقرار في حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبالنسبة ليوم السبت والأحد المقبلين، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا..

ويذكر أن مصر شهدت أكثر من عاصفة رملية منذ بداية يونيو الجاري، ففي الأول من هذا الشهر شهدت عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى عاصفة ترابية أثرت على أغلب أنحاء الأنحاء بالقاهرة والجيزة والقليوبية وأدت إلى إثارة الرمال والأتربة وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية.

وفي الأول من هذا الشهر شهدت عدة مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى عاصفة ترابية أثرت على أغلب أنحاء الأنحاء بالقاهرة والجيزة والقليوبية وأدت إلى إثارة الرمال والأتربة وتسببت فى انخفاض الرؤية الأفقية.

والأسبوع الماضي، شهدت حالة الطقس تقلبات جوية حادة بدأت من الأربعاء واستمرت حتى يوم الجمعة، وكانت هناك موجة حارة وأمطار رعدية ورياح محملة بالأتربة والرمال، وبالأمس شهدت البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة منخفض جوي صحراوي.

وعن تكرار العواصف الترابية منذ بداية الشهر، أكدت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الظواهر التي تشهدها البلاد من أول يونيو غير معتادة ونادرة وكانت توقيتات حدوثها في شهري أبريل وحتى منتصف مايو، ويرجع ذلك إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ومن ضمنها مصر مشيرة إلى أن فصل الصيف يبدأ فلكيا في 20 يونيو.