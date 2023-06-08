الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

الأقمار الصناعية توضح حالة الطقس والسحب الرعدية القادمة خلال ساعات (صور)

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الساعات المقبلة لحالة الطقس بعد أن شهدت تغيرات مفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، إذْ تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أن شمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية

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جامعة بنها توجه نصائح للمواطنين لمواجهة العاصفة الترابية

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الأرصاد الجوية توجه نصائح لمواجهة العاصفة الترابية

 تابعت هيئة الأرصاد في بيان عبر حسابها على فيسبوك : "كما تنشط الرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تمتد هذه السحب الممطرة  إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا مع تقدم الوقت". 

 تبقي الظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة والأتربة الناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية والرياح الهابطة من السحب الرعدية. 

حالة الطقس

 

حالة الطقس غدًا:

 عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الجمعة، إذْ يسود طقس معتدل على الأنحاء كافة فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

 يشهد طقس غدٍ نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

كما أن هناك فرصًا ضعيفةً لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية تكون رعدية أحيانًا على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

 

حالة الطقس

 

درجات الحرارة غدًا الجمعة: 

القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 23 درجة.

الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

أسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة.

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