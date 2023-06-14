سويلم يلتقى وزير إدارة الأراضي والمياه بجمهورية بوتسوانا

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، كيفنتس ميذوينيلا وزير إدارة الأراضي والمياه وخدمات الصرف الصحي بجمهورية بوتسوانا .

وأكد الدكتور سويلم على رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر وبتسوانا للتعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

وأضاف، أن الدول الأفريقية تحتاج للتعاون سويا للتعامل مع تحديات المياه ، وهو ما يتجلى فى مبادرة AWARe والتى سيتم تحت مظلتها تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية ، وإنشاء مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية .

وأشار ، لسعى مصر الدائم لخدمة الأشقاء الأفارقة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) لمدة عامين ، مع التركيز على التعامل الفعال مع ملف التغيرات المناخية .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوزير البتسوانى لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة والذى أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية .

وقد أعرب الوزير البتسوانى عن سعادته بزيارة مصر ، وحرصه على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الموارد المائية والتعامل مع ملف التغيرات المناخية .