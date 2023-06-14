الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

سويلم يلتقى وزير إدارة الأراضي والمياه بجمهورية بوتسوانا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ،  كيفنتس ميذوينيلا وزير إدارة الأراضي والمياه وخدمات الصرف الصحي بجمهورية بوتسوانا .

وأكد الدكتور سويلم على رغبته فى تعزيز التعاون بين مصر وبتسوانا للتعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه وخاصة فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

وأضاف، أن الدول الأفريقية تحتاج للتعاون سويا للتعامل مع تحديات المياه ، وهو ما يتجلى فى مبادرة AWARe والتى سيتم تحت مظلتها تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية ، وإنشاء مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية .

وأشار ، لسعى مصر الدائم لخدمة الأشقاء الأفارقة خلال رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) لمدة عامين ، مع التركيز على التعامل الفعال مع ملف التغيرات المناخية .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للوزير البتسوانى لزيارة المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة والذى أصبح بمثابة مركز إفريقي للتدريب فى مجال التغيرات المناخية .

وقد أعرب الوزير البتسوانى عن سعادته بزيارة مصر ، وحرصه على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الموارد المائية والتعامل مع ملف التغيرات المناخية .

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