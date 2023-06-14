ثورة 30 يونيو جعلت للاقتصاد المصرى هوية وكيان حقيقي ونموذج يحتذى به

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، استطاعت ثورة 30 الحفاظ على الوحدة الوطنية وأعادت لمصر مكانتها السياسية والتاريخية و جعلت الاقتصاد المصرى ذات هوية وكيان اقتصادي حقيقى وأصبح نموذجًا تنمويًا يحتذى به وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى فى جميع القطاعات.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إن مصر عانت فى الفترات السابقة من محاربة الإرهاب الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية والأزمات الأخرى من أزمات المخاوف والإشاعات والتخريب، إضافة إلى أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فإن جميع تلك الأزمات جعلت من الاقتصاد المصرى القدرة على امتصاص الأزمات ومواجهتها بشكل حيرعقول العالم من مدى استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى رغم مرور مصر بتلك الأزمات.

تحقيق معدل نمو بالرغم من الأزمات:

وتابع، الخبير الاقتصادي، بالرغم من مرور الاقتصاد المصري بالعديد من الأزمات إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية، فأخذ الاقتصاد ثقه كبيرة لدى المؤسسات الاقتصادية وكذلك العمالة المصرية ، وكان هناك إصرارعلى العمل والاجتهاد ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار فى تنفيذ المشروعات وجعل لمصر مكانة اقتصادية مرموقة على خريطة العالم الاقتصادية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى وكذلك خلق بيئة تنافسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الدكتور سيد خضر إلى سعي القيادة المصرية إلى إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الاقتصاد بشكل كامل، مما ساهم فى تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى منها مشروع قناة السويس والمنطقه الاقتصادية وجعلها من أهم المحاور التجارية والاقتصادية فى العالم ومشروعات الصوب الزراعية وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمشرعات الخاصة بقطاع السياحة، من أجل زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة من خلال فتح أفاق استثمارية جديدة وتعزيز فرص الاستثمارات المحلية والأجنبية.

رؤية مصر الاقتصادية 2023:

وذكر أن تطيبق الاقتصاد الرقمي والميكنه في كل القطاعات أثرت بشكل كبير في الاقتصاد المصري في تلك الفتره مما أسهم في تحقيق معدل نمو إيجابى، وجذب مزيد من الاستثمارات الضخمة وكذلك رؤية مصر الاقتصادية 2030، إضافة إلى تنوع الاقتصاد المصرى فى العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة ساعد على زيادة استقطاب عمالة كبرى مما انعكس على انخفاض نسبة البطالة بشكل كبير وكان مردوده واضحا في انخفاض معدلات الفقر، مشيدًا بمواصلة الاستمرار فى تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات الكبرى سواء فى الداخل والخارج من أجل نهوض الدولة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وتوفير حياة كريمة لمواطنيها.