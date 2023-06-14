تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين في " خلية إمبابة الإرهابية "

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية إمبابة الإرهابية ".

وجاء التأجيل لجلسة 12 يوليو المقبل كطلب الدفاع للاستعداد والمرافعة مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابه احضارهم من محبسهم في الجلسه المقررة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين تهمة قيادة جماعة إرهابية تستهدف الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما تسعى للاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.

وجاء ذلك بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

ويُواجه المُتهمون أيضاً اتهامات باستهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، كما يُواجهون اتهامات بتهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

وكانت وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

المشدد 7 سنوات لمُتهم بحيازة المواد المخدرة

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وترويجها بدائرة مركز الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 2663 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 768 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم رضا إ إ ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 24 يناير الماضي، وبدائرة مركز الزقازيق, قد حاز وأحرز بقصد الاتجار 5 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 427 جرامًا، وسلاح أبيض (سنجة) للدفاع عن تجارته غير المشروعة.