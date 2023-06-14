استئناف محاكمة المتهمين في خلية إمبابة الإرهابية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار محمد حماد، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش إمبابة".

حيث يواجه المتهم الأول، تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

كما يواجه المتهمون العديد من الجرائم، منها استهداف كمين رمسيس وكمين البنك الأهلى بشارع البطل، ووجه للمتهمين من الأول للثالث تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والثانى تهم حيازة مفرقعات.

وكانت وجهت النيابة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان تمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموال ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية.

حبس عصابة الاتجار في الحشيش بالمطرية

في سياق آخر أمرت نيابة المطرية، بحبس عاطلين 4 على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامهما بحيازة كلا منهما كيلو من مخدر الحشيش بقصد ترويجها بمنطقة المطرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالوقائع والمتهمين.

حيث ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت حملة أمنية من القبض على أحد الأشخاص، يقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال قيادته دراجة نارية بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام ومبلغ مالي وهاتف محمول ودراجة نارية، كما تم ضبط شخص ومقيم بدائرة قسم شرطة المطرية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام وهاتفا محمول وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين وتولت النيابة التحقيق.