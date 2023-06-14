مشوار روي فيتوريا مع منتخب مصر قبل مواجهة غينيا

يستعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة في مواجهة غينيا المقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.



ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.



وتقام مباراة مصر وغينيا في التصفيات الإفريقية على ملعب مراكش الكبير بالمغرب.



ويسعى البرتغالي روي فيتوريا لمواصلة السير بخطى ثابتة مع منتخب مصر.

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل أمام غينيا من ضمان تأهله بشكل رسمي إلى كأس الأمم الإفريقية.



ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد.





مشوار روي فيتوريا مع منتخب مصر







ويستعد البرتغالي روي فيتوريا لخوض مباراته السادسة مع منتخب مصر.



وخاض البرتغالي روي فيتوريا 5 مباريات مع منتخب مصر منها 3 مباريات ودية.



وقاد روي فيتوريا منتخب مصر لتحقيق الفوز على بلجيكا وليبيريا والنيجر وديًا.



كما فاز على مالاوي ذهابًا وإيابًا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا.



ويسير فيتوريا بخطى ثابتة مع منتخب بعدما حقق العلامة الكاملة بـ 5 انتصارات في 5 مباريات.



ويتمتع منتخب مصر بقوة هجومية كبيرة مع روي فيتوريا بعدما نجح في تسجيل 14 هدفًا في 5 لقاءات.



كما نجح في الحفاظ على شباكه في 4 مباريات واستقبل هدف وحيد.

وجمع روي فيتوريا 6 نقاط مع منتخب مص رحتى الآن في التصفيات الإفريقية بعدما فاز على مالاوي ذهابًا وإيابًا.



وفي حال فوزه اليوم على غينيا سيحقق المدرب البرتغالي فوزه السادس خلال مشواره مع منتخب مصر.



ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية



ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة والتي يعد ترتيبها كالآتي



1- منتخب مصر برصيد 9 نقاط.



2- منتخب غينيا برصيد 9 نقاط.



3- منتخب ماولاي برصيد 3 نقاط.



4- منتخب إثيوبيا برصيد 3 نقاط



ومن المتوقع أن يستعين روي فيتوريات بعدد من نجوم النادي الأهلي في التشكيلة الرسمية لمنتخب مصر أمام غينيا



تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا :



محمد الشناوي



محمد هاني - محمد عبد المنعم - علي جبر أو ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.



حمدي فتحي - محمود حمادة أحمد سيد زيزو



محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش.







