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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

بلحاج يخوض جميع فقرات تدريب الزمالك

بلحاج
بلحاج

شارك المغربي أحمد بلحاج لاعب الوسط الزمالك، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء، مشاركة بشكل كامل في جميع فقرات التدريب  ، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في كأس مصر. 

وخاض بلحاج الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي.
 


وشارك بلحاج في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء بعد العودة من إسبانيا يوم الاثنين الماضي  بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة لتجهيزه قبل أن يشارك اليوم بشكل كامل في جميع فقرات المران.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الحالي باستاد القاهرة الدولي.
 


 فقرة تدريبات خططية


خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء.

خلال المران، ركز الجهاز الفني للفريق مع اللاعبين على أمور خططية خاصة منها نقل الكرة بالشكل السليم والمتقن والسريع بجانب التعامل مع العرضيات وأمور أخرى.

منح أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام على اللاعبين التعليمات الفنية بشكل متواصل خلال الفقرة.

أدى لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها .

 

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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية قوية للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وشهد الجزء الأول فقرة تدريبات بدنية لمدة 20 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال.

وكان  الجزء الثاني عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة سواء باستخدام الأدوات الرياضية أو بالكرة.

وحرص علاء رجب مخطط الأحمال على منح اللاعبين التعليمات والنصائح الخاصة بالجوانب البدنية والتأهيلية لهم، في إطار البرنامج الموضوع خلال الفترة الحالية للوصول إلى أفضل مستوى.

 

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