موعد مباراة الزمالك المقبلة

يواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية، للاستعداد بقوة للمباريات المقبلة في بطولتي الدوري وكأس مصر.



ويستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره فاركو، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وفاركو

تنطلق مواجهة الزمالك أمام نظيره فاركو في التاسعة والنصف من مساء الجمعة الموافق الثالث والعشرين من الشهر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

القنوات الناقلة

تُنقل موقعة الزمالك أمام فاركو على قناة أون تايم سبورت، والحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل المسابقات المحلية خلال الموسم الحالي.



الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك



في سياق متصل، كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، عبر برنامج "زملكاوي" والمُذاع عبر قناة القلعة البيضاء، عن مفاجأة قوية وسعيدة تخص جماهير نادي الزمالك وعشاقه في مصر والشرق الأوسط.

وتحدث الغندور، قائلًا: "الثنائي أحمد حسام ميدو، وأمير مرتضي، يتواصلون مع عدد من اللاعبين المميزين للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية". وأضاف: "هناك مفوضات مهمة وحاسمة تجرى خلال الوقت الراهن، من أجل ضم صفقات جديدة للفريق الأبيض خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل".

في سياق متصل، شدد الغندور في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن ميدو وأمير تواصلا مع 3 صفقات قوية ويقتربا من حسمهما خلال الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز”.

وأكد نجم الزمالك السابق أن الصفقات الثلاثة سيكون وجودهم إضافة كبيرة للقلعة البيضاء.

وأوضح الغندور بإن هناك ثنائي أجنبي في طريقهما للانضمام للقلعة البيضاء، مؤكدًا بأن أحدهما للاعب كبير ومميز للغاية، كما سيكون إضافة قوية سيسعد من خلالها جماهير الزمالك، مشيرًا إلى ان الموسم الحالي للنسيان بالنسبة للجماهير واللاعبين ومجلس الإدارة، مشددًا على أن الموسم المقبل سيعود الزمالك للمنافسة ويعود للتتويج بالبطولات.

وكان الزمالك قد خسر عدد من البطولات خلال الموسم الحالي، بعدما فقد المنافسة على لقب الدوري العام المصري، بجانب الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتوديع كأس مصر والسوبر المصري.