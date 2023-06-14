88 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

وجهت الإدارة العامة للمرور، حملات مكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 88244 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها ضبط 23448 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما تمكنت القوات من ضبط 914 مخالفة السير دون ترخيص وضبط 28 مخالفة موقف عشوائى، و5 مخالفات شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

في سياق آخر، وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما نجح رجال الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع 1 خلف المشتل بمنطقة حدائق أكتوبر.

غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى حدائق أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.