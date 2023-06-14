سعر صادم لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوية|مخرج الهرشة السابعة يعتذر

خضعت الفنانة أمينة خليل إلى جلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمال ملامحها وفستانها الجذاب.

أمينة خليل

وظهرت أمينة خليل بفستان قصير باللون السيموني مصنوع من قماض الدانتيل الناعم، ومطرز بورد ثلاثي الأبعاد من نفس اللون، وبأكمام طويلة، مما عكس أنوثتها وجمالها الساحر.

وكان فستان أمينة خليل من تصميم دار أزياء Zimmerman، ويصل سعره إلى 2875 يورو، أي ما يعادل 96 ألف جنيه.

وتزينت أمينة بأقراط ذهبية رقيقة مرصعة بفصوص كريستالية، وكان أبرزها أقراط تتدلى منها شكل النجمة اللامعة.

أمينة خليل

ومن الناحية الجمالية، قامت أمينة خليل برفع خصلاتها البنية أعلى الرأس، وتركت بعض الخصلات تتدلى بشكل ناعم وجذاب، مما أعطت لمسة أنثوية جذابة.

أمينة خليل

ووضعت أمينة خليل مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها ببلاشر بني مع الهايلايتر؛ لتحصل على بشرة صحية وجذابة، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والماسكرا؛ لتحصل على عينين واسعتين، كما إعتمدت ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، واختارت أحمر شفاه باللون النود المائل للبرتقالي؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها.

كريم الشناوي يعتذر لفريقه في "الهرشة السابعة"

والجدير بالذكر أن المخرج كريم الشناوي أعرب عن استيائه من القائمين على حفل توزيع جوائز راديو إنرجي والذي أُقيم يوم الإثنين 12 يونيو الماضي، حيث اتفق معهم على تكريم فؤيق إخراج مسلسلة "الهرشة السابعة" ولم يحدث أي شيء.

وقال كريم الشناوي عبر حسابه الشخصي على الموقع الأشهر فيسبوك: "اعتذار واجب، النهاردة كان فيه جائزة المفروض استلمها من راديو NRJ عن إخراج مسلسل (الهرشة السابعة)، وبسبب ظروف السفر مكنتش هبقى متواجد واتفقت مع المنظمين من أسبوع إن دي فرصة عظيمة إن يستلم الجائزة رانيا رشدي وسارة النادي وأمينة عبدالوهاب من فريق الإخراج. لأن الحقيقة الشغلانة بتاعتنا دي شغلانة جماعية ودي فرصة إن الناس تشوف جزء من الفريق اللي تعب جدا عشان العمل يطلع بشكل مُرضي".

وتابع "المهم الثلاثة بنات وصلوا اليوم كما تم الاتفاق وانتظروا التكريم ومطلعوش لاستلام الجائزة، تواصلت أثناء الحفل مع المنظمين عشان الاتفاق واعتذروا وقالوا إن ده خطأ مش مقصود وهيتم تداركه وإنهم هيطلعوا.. لكن الحفل انتهى بدون تكريمهم واستلامهم الجائزة".

وأضاف كريم "معنديش أي تعليق على تصرف القائمين على الاحتفال، الأمر متروك لهم ولتقديرهم إذا كانت الجوائز بنستحقها على شغلنا اللي تعبنا فيه ولا حضورنا الحفلات. أنا بس حابب أقول لرانيا وأمينة وسارة إني آسف جدا على الموقف ده. وإننا بنعيش ونتعلم ونعيش ونتأكد إن أهم مؤشر لنجاح شغلنا بنشوفه واحنا ماشيين في الشارع واننا نتبسط واحنا شغالين.. أنا سف مرة ثانية وشكرا لكل صناع الهرشة السابعة ونقفل الصفحة ونركز في مشروعنا القادم".