زيلينسكي يحذر العالم من جرائم الكرملين

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء ، تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.

الرئيس الأوكراني

وعلق زيلينسكي: أقر مجلس نواب لوكسمبورغ أن هولودومور 1932-1933 إبادة جماعية للشعب، الأوكراني، أنا ممتن لـكم على هذا التصويت التاريخي. لن يتحمل العالم أبدًا جرائم نظام الكرملين - لا الماضي ولا الحاضر".

وكان قد أعلن سلاح الجو الأوكراني ، الأربعاء ، أن روسيا أطلقت صواريخ كروز من البحر والجو على أهداف في أنحاء أوكرانيا ليلاً، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقالت القوات الجوية، في بيان،: إن 12 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا، اعترضتها الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضافت، أن روسيا أطلقت 4 صواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود في اتجاه أوديسا، أُسقطت ثلاثة منها.

وقالت السلطات الأوكرانية، في وقت سابق، إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرون في الهجوم على المدينة الساحلية الجنوبية

مسقط رأس الرئيس الأوكراني

أعلنت مصادر رسمية أوكرانية عن ارتفاع حصيلة القتلى في قصف صاروخي على مدينة "كريفيي ريه"، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى 11 شخصاً.

وقال حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك سيرهي ليساك "في هذه الليلة الرهيبة، قتل العدو 11 مدنيا في المدينة".

وتعرضت المدينة ليلاً لهجمات صاروخية "كثيفة"، استهدفت مباني سكنية مدنية، من بينها مبنى مؤلف من خمس طوابق، وفق ما صدر عن مسؤولين أوكرانيين.

ونشر حساب تلجرام الخاص بالرئيس الأوكراني مقاطع فيديو تظهر احتراق المباني المستهدفة

وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت مبكر عن مقتل 10 أشخاص. لكن حاكم إقليم دنيبروبيتروفسك أعلن في وقت لاحق عن وفاة شخص آخر متأثرا بجروحه.

وأطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد عقب استهداف مناطق أوكرانية عدة، بما في ذلك العاصمة، بصواريخ وطائرات مسيرة روسية.

وقالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف إن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في صد الهجمات الجوية في أنحاء المنطقة خلال الليل. وإنها نجحت في تدمير الصواريخ التي أطلقتها روسيا

ولم يصدر تعليق من الجانب الروسي بشأن الهجمات الصاروخية على أوكرانيا.

وعلّق الرئيس الأوكراني على الهجمات الأخيرة والتي طالت مسقط رأسه أيضاً.

وقال: "يواصل القتلة الروس حربهم على الناس العاديين وعلى المدن والمباني السكنية.

وأضاف في تصريحه على تلغرام قائلاً إن الجناة "سيُحاسبون على كل صاروخ يطلقونه.

وزعمت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسرت آليات عسكرية من طراز برادلي الأمريكية، ودبابات ألمانية من طراز ليوبارد في جنوب أوكرانيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو يظهر الآليات التي قالت إن جنودها استولوا عليها.

وقالت وزارة الدفاع إنها صدت الهجمات الأوكرانية في جنوبي إقليم دونيتسك، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية يوم الإثنين عن تقدم قواتها وتحرير أربع قرى من أيدي الروس.

وأشار الجانب الروسي إلى أن القوات الأوكرانية تواصل تصعيد هجماتها في جنوب إقليم دونيتسك وفي باخموت.