زيلينسكي والمبعوث الخاص لبابا الفاتيكان يناقشان صيغة السلام الأوكرانية

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الكاردينال ماتيو زوبي، المبعوث الخاص للبابا فرانسيس بابا الفاتيكان، الوضع في البلاد والتعاون الإنساني بين أوكرانيا والكرسي الرسولي كجزء من تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وأكد زيلينسكي خلال لقائه مع الكاردينال ماتيو زوبي - الذي يقوم بزيارة لأوكرانيا - أن روسيا تواصل ارتكاب ما وصفه بـ"جرائم حرب مروعة" ضد أوكرانيا وآخرها تفجير سد كاخوفكا- بحسب ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /الثلاثاء/.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "هذه الجريمة تشكل تهديدات هائلة وستكون لها عواقب وخيمة على حياة الناس والبيئة".. مشددا على أن وقف إطلاق النار وتجميد النزاع لن يؤدي إلى السلام.

وشدد زيلينسكي على أنه يجب على روسيا سحب جميع قواتها من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا، وأن الجهود الموحدة والعزلة الدبلوماسية والضغط على روسيا هي الطرق التي يمكن من خلالها التأثير على روسيا وإحلال السلام العادل على الأراضي الأوكرانية.

وناقش زيلينسكي والكاردينال ماتيو زوبي بالتفصيل تنفيذ صيغة السلام الأوكرانية والحاجة إلى إشراك أكبر مجموعة ممكنة من البلدان، بما في ذلك الجنوب العالمي، في قمة السلام العالمي.

جدير بالذكر أن الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي يقوم بزيارة إلى أوكرانيا تستغرق يومين، بتكليف من البابا فرنسيس؛ للقيام بمهمة سلام تهدف إلى المساعدة في إنهاء الحرب بأوكرانيا.

تصاعدت التنديدات في أوكرانيا، بعد انهيار سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون، فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتفجير السد مشيرة إلى أن تفجيره تسبب بفيضان من المياه عبر منطقة الحرب.