غرق 17 شخصا كانوا على متن قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

اعلن خفر السواحل في اليونان غرق 17 شخصا كانوا على متن قارب مهاجرين قبالة سواحل شبه جزيرة "بيلوبونيز" في الجنوب الغربي لليونان .

إنقاذ اكثر من 100 مهاجر من البحر

وذكرت شبكة "يورونيوز الاخبارية اليوم الأربعاء أنه في المقابل تم إنقاذ اكثر من 100 مهاجر من البحر، خلال عملية الإغاثة التي نفذتها السلطات اليونانية في حين أن حادث الغرق وقع في المياه الدولية على بعد 47 ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني.

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، كان يتم نقلهم بالقوارب إلى ميناء كالاماتا في جنوب "بيلوبونيز"..مضيفا أنه تم نقل أربعة أشخاص آخرين بمروحية إلى كالاماتا حيث كان من المقرر نقلهم إلى المستشفى على الفور .

واكد البيان أنه لم يكن أي شخص على متن القارب يرتدي سترة النجاة لحظة غرق القارب.