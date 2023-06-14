الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

غرق 17 شخصا كانوا على متن قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليونان

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

 

اعلن خفر السواحل في اليونان غرق 17 شخصا كانوا على متن قارب مهاجرين قبالة سواحل شبه جزيرة "بيلوبونيز" في الجنوب الغربي لليونان .

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ضبط قضية هجرة غير شرعية

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زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب شرق اليونان

إنقاذ اكثر من 100 مهاجر من البحر

وذكرت شبكة "يورونيوز الاخبارية اليوم الأربعاء أنه في المقابل تم إنقاذ اكثر من 100 مهاجر من البحر، خلال عملية الإغاثة التي نفذتها السلطات اليونانية في حين أن حادث الغرق وقع في المياه الدولية على بعد 47 ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني.

وقال خفر السواحل اليوناني في بيان إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم، كان يتم نقلهم بالقوارب إلى ميناء كالاماتا في جنوب "بيلوبونيز"..مضيفا أنه تم نقل أربعة أشخاص آخرين بمروحية إلى كالاماتا حيث كان من المقرر نقلهم إلى المستشفى على الفور .

واكد البيان أنه لم يكن أي شخص على متن القارب يرتدي سترة النجاة لحظة غرق القارب.

 

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