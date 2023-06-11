نجم ليفربول السابق: لن اتفاجئ من رحيل صلاح لريال مدريد أو باريس

أكد روبي فاولر، أسطورة ليفربول الإنجليزي، أنه لن يكون متفاجئ من تقدم ريال مدريد أو باريس سان جيرمان بعرض للنجم المصري محمد صلاح للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشدد فاولر أن على جماهير ليفربول التحلي بالهدوء والثقة بإن عقد الملك المصري مع الريدز طويل، والإدارة أثبتت خلال السنوات الماضية أنها لن تقوم بالتفريط به بسهولة.

وأكد أسطورة الريدز أن ما قاله محمد صلاح بشأن عدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا أصابه بالقلق، لأنه يعرف "مو" جيدًا، ومن الممكن أن تكون هذه تعليمات من وكيله.

وأوضح أن باريس سان جيرمان سيحتاج لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكن ريال مدريد سيكون حظه كبير في التعاقد مع صلاح، حيث يحتاج الفريق الملكي للاعب يربط الخطوط بعد رحيل بنزيما وعدد من اللاعبين.

تصريحات فاولر

قال فاولر في مقال له عبر صحيفة "ميرور": "لن أكون متفاجًأ في حالة تقدم ريال مدريد أو باريس سان جيرمان عروض لضم محمد صلاح خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "يجب على جماهير الريدز أن تتحلي بالهدوء، ولا تقلق من أنباء العروض لصلاح، لأن اللاعب لديه عقدًا طويلًا، كما أن الإدارة أثبتت خلال السنوات الماضية بأنها لن تقوم بالتفريط فيه بسهولة".

وأكمل أسطورة ليفربول تصريحاته: "تعرض للقلق قليلًا بسبب ما تحدث به صلاح بـ نهاية الموسم المنصرم، بعد فشل الفريق في حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب أن لأنه ليس مو، الذي نعرفه، لكن يبدو هذه تعليمات وكيله ونعرف جيدًا كيف يعملون".

واستطرد: "من المحتمل أن يرغب باريس سان جيرمان في تعويض ميسي بلاعب رائع، ربما بعد التخلص من نيمار".

وأضاف:" لكن من خلال رؤيتي اعتقد أن ريال مدريد هو المرشح المحظوظ الأكثر في التعاقد مع صلاح، لأنني أراه البديل الأنسب بعد رحيل بنزيما في الهجوم، للربط بين الخطوط، لذلك لن يحدث الكثير من التعديلات في خطط أنشيلوتي".

وتابع: "بالنسبة لفيكتور أوسيمين فإنه مهاجمًا جيدًا، لكن لا يرتقي لأسماء المهاجمين الذين ذكرتهم، كما أن ريال مدريد لن يفكر بهذه الطريقة فهو يفكر في جلب مهاجم خبرة قد يصل سنه إلى 30 عامًا".

وأختتم فاولر تصريحاته: "ليس لدي معلومة إذا ما كان سيحدث ذلك أم لا، لكن ستكون هناك منافسة رائعة بين الأندية لضم مهاجم قوي خلال الصيف الحالي".