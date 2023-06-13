ريال مدريد يرحب ببيع نجمه لـ ليفربول

رحب ريال مدريد الإسباني ببيع لاعب الوسط الأوروجوياني فيدي فالفيردي لليفربول، بعدما تفاوض مسؤولي الريدز مع إدارة فلورنتينو بيريز لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ليفربول قدم عرضًا لريال مدريد بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني لشراء فالفيردي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن مدرب ليفربول يورجن كلوب لديه اعجاب شديد بإمكانيات لاعب وسط الريال، مما يجعل الفريق يستفيد من قدراته خلال الموسم الجديد.

وأكدت بإن كلوب يفكر في التعاقد مع فالفيردي لمعاونة ماك أليستر، لاعب وسط ليفربول الجديد في هذا المركز خلال الموسم المقبل.

في سياق متصل، شددت الصحيفة البريطانية على أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد رفض العرض المقدم من ليفربول وطالب الحصول على راتب أعلى يصل لـ 90 مليون جنيه إسترليني من أجل التفريط في لاعب الوسط الأوروجوياني.

وأكدت بإن رئيس ريال مدريد لديه رؤية بإن فالفيردي من العناصر المهمة ومن الأعمدة الأساسية لريال مدريد ولن يتنازل عن اللاعب بسهولة أو بأقل من هذا الرقم.

ريال مدريد يتعاقد مع بيلينجهام

نجح ريال مدريد في التعاقد مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني خلال الصيف الحالي.

وكان ريال مدريد قد فاز بسباق التعاقد مع بيلينجهام بعد صراع كبير مع الثنائي الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي خلال الفترة القليلة الماضية.

نجوم ريال مدريد يرحلون عن الملكي

أعلن ريال مدريد خلال الفترة القليلة الماضية رحيل عدد من لاعبيه الكبار وعلى رأسهم كريم بنزيما، والذي رحل لاتحاد جدة السعودي، وماركو أسينسيو وإيدين هازارد وماريانو دياز، بعدما خسر الفريق عدد من البطولات الكبيرة خلال الموسم المنصرم.

وقرر فلورنتينو بيريز بالتشاور مع المدرب الإيطالي الكبير كارلو أنشيلوتي عدم التجديد لعدد من النجوم، وذلك من أجل احلال وتجديد الفريق، بعد الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، يعد الخسارة بنتيجة 5/1 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ولم يستطع ريال مدريد المنافسة على لقب الدوري الإسباني، بعدما حسمه غريمه برشلونة قبل انتهاء المسابقة بأسابيع قليلة، ليفقد عدد من الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم.