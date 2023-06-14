انفجارات في دمشق والدفاعات الأرضية تتصدى لهجوم جوي

قالت وكالة الإنباء السورية (سانا) إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة دمشق.

وجاء ذلك بعد أنباء عن دوي انفجارات في العاصمة السورية، قالت سانا إن التحقيق جار بشأنها.

وخلال السنوات الماضية تعرضت سوريا لغارات تقول دمشق إن إسرائيل تشنها بين وقت وآخر على أهداف متفرقة في البلاد.

واعترفت إسرائيل بشن هجمات في سوريا بالفعل مشيرة إلى أن الهدف من ورائها تقويض محاولات إيرانية لتثبيت قواعد قريبة منها أو تهريب أسلحة إلى مليشياتها في المنطقة.

وأعلنت طهران خلال الشهور الماضية عن مقتل عناصر تابعة لفيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري في غارات بسوريا.

ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري على مقربة من حدودها.

