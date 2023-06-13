عبدالرحمن لاشين: التسويق الرقمي يحتاج إلى تكوين شبكة علاقات

قال عبدالرحمن لاشين خبير التسويق، إن مجال التسويق الرقمي يحتاج إلى تكوين شبكة علاقات، كالانضمام إلى مجموعات على منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن حضور المؤتمرات والأحداث المتعلقة بالتسويق الرقمي، وكل ذلك يساعد على تعلم المزيد وتوسيع نطاق العمل.

وشدد لاشين، على ضرورة تطوير المهارات الشخصية للمسوق للنجاح في مجال التسويق الرقمي، مثل: الإبداع والتحليل الجيد، والتواصل الجيد مع الآخرين، بالإضافة إلى العمل على تطوير هذه المهارات باستمرار.

وأشار خبير التسويق إلى أهمية أن يكون المسوق على إطلاع دائم بكافة التطورات الجديدة في مجال التسويق الرقمي واستخدام الأدوات الحديثة وتجربة الأفكار الجديد.

ونصح عبدالرحمن لاشين، بتحليل البيانات المتاحة عن الجمهور والحملات التسويقية، وذلك بهدف تحسين الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف في الحملات.