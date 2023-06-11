التسويق الإلكتروني لمنتجات المرأة بالمجتمعات الريفية في عصر التحول الرقمي

تعقد منظمة المرأة العربية دورة تدريبية حول "التسويق الإلكتروني لمنتجات المرأة فى المجتمعات الريفية فى عصر التحول الرقمى"، والتي تستمر حتى يوم 15 من الشهر ا الجاري افتراضياً عبر تطبيق زووم.

تهدف الدورة إلى تعزيز القدرات والمهارات التسويقية للمشاركات لتحسين إدماجهن بشكل أكبر فى سوق العمل الحر، وتعريفهن على الطرق التكنولوچية الحديثة للوصول إلى المستهدفين عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، وكذا تدريبهن على كيفية إعداد محتوى فعَّال وطرق الإعلان عن منتجاتهن على مواقع التواصل المختلفة، فضلًا عن تزويدهن بالمعارف القانونية والآمنة لاستخدام الانترنت والحسابات الإلكترونية وكيفية مواجهة المخاطر الناجمة عن ذلك.

تستهدف الدورة السيدات صاحبات المشاريع الصغيرة من عدة دول عربية هي الأردن، وتونس، والجزائر، ولبنان، ومصر، وفلسطين، والعراق، وعمان، والسودان، والمغرب، ويقوم بالتدريب فيها الدكتورة مرفت صدقى، أستاذة دكتورة (رئيسة بحوث) قسم المرأة الريفية معهد الإرشاد - مركز البحوث الزراعية - جمهورية مصر العربية، والمهندس ياسر غلاب، مدرب معتمد فى مجال التسويق الإلكتروني، والدكتورة هيفاء ياسين، دكتوراه فى مجال الاقتصاد الزراعي.