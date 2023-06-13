عرض خيالي يقرب لوكاكو من النصر السعودي

قدم نادي النصر السعودي عرضًا خياليًا للتعاقد مع النجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي وذلك ضمن خطة العالمي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وتسعى إدارة النصر بكل قوة من أجل حسم المزيد من الصفقات العالمية بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أجل دعم الفريق لتحقيق لقب الدوري النسخة المقبلة والمشاركة في دوري الأبطال.

وذكر موقع Goal الشهير في تقرير له اليوم الثلاثاء أن روميلو لوكاكو كان متواجدًا في المملكة العربية السعودية يوم أمس الأثنين للقاء مع إدارة النصر والاستماع إلى العروض المقدمة له.

وأكد موقع جول أن النصر عرض على اللاعب التوقيع على عقد لمدة موسمين مقابل الحصول على راتب 25 مليون يورو سنويًا.

الهلال يفاوض لويس البيرتو

في سياق آخر فتحت إدارة نادي الهلال باب التفاوض مع النجم الإسباني "لويس البيرتو" ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوفها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن العرض المقدم من الهلال براتب يصل إلى (8) مليون يورو ومبلغ (12) مليون يورو لنادي لاتسيو الإيطالي مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.

وذكرت التقارير أن اللاعب يُريد الانتقال للنادي السعودي وأن هناك اجتماعات سابقة تم عقدها مع اللاعب أبدى فيها ترحيبًا كبيرًا.