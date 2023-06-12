مسلي آل معمر المرشح الوحيد في انتخابات نادي النصر السعودي.. فمن هو
شغلت انتخابات نادي النصر السعودي، محركات البحث بموقع «جوجل» بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع اقتراب إغلاق باب الترشح للنادي الذي يصفه جماهيره بالعالمي.
موعد غلق باب الترشح لانتخابات نادي النصر السعودي
ونشرت تقرير تداولتها الصحف السعودية، اليوم الإثنين، أنه بعد مرور 24 ساعة من فتح فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، لا تزال المحصلة صفرية حول المرشحين، وسط ترقب من قبل الجماهير.
ومن المقرر أن يغلق نادي النصر السعودي، باب الترشح غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية يوم 22 من يونيو الجاري.
مسلي آل معمر ينوي الترشح لرئاسة النصر
وكشفت مصادر لصحفية «الشرق الأوسط»، أن مسلي آل معمر رئيس النصر الحالي، سيتقدم للرئاسة في الساعة الأخيرة من البرنامج الزمني المحدد لمواعيد فتح باب الترشح.
وأضافت الصحفية السعودية، أن مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السابق، كان مترددًا بشأن تقدمه لرئاسة العالمي من جديد من عدمها، إلا أنه سيتقدم قبل الساعة التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء بأوراق ترشحه، بدعم من الأمير خالد بن فهد وعبد اللطيف الشثري؛ الأعضاء الذهبيين بالنادي.
من هو مسلي آل معمر
وفيما يلي نقدم أبرز المعلومات عن مسلي آل معمر المرشح المحتمل لرئاسة نادي النصر السعودي.
- ولد مسلي آل معمر في يناير 1976 في محافظة ثار في منطقة نجران بالسعودية.
- دخل قسم الإدارة المالية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمنطقة الشرقية؛ وخلال الدراسة مارس مهنة الصحافة مراسلًا في صحيفة الاقتصادية، ثم صحيفة الرياضي، وصحيفة شمس ثمَّ صحيفة الشرق الأوسط وقناة العربية، وثمَّ حصل على مؤهل بكالوريوس الإدارة المالية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
- كما حصل على ماجستير التسويق الرياضي والاتصال من جامعة مانشستر ميتروبوليتان في بريطانيا، وحصل على شهادة ماجستير في القانون الرياضي من المعهد العالي للقانون في مدريد، وهو أيضًا خريج برنامج القياديين التنفيذيين من جامعة هارفارد 2018-2019.
- و عمل مستشارًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في 2020 - 2021، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 2018 حتى 2020 ورئيسًا لفريق التسويق والاتصال في وادي الظهران للتقنية بين 2013 و2018، وقبلها عمل مديرًا لإدارة الاتصال في شركة الاتصالات السعودية من 2008 حتى 2013.
- تولي منصب رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، اعتبارًا من أبريل 2021، وحتى الآن.