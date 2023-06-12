مسلي آل معمر المرشح الوحيد في انتخابات نادي النصر السعودي.. فمن هو

شغلت انتخابات نادي النصر السعودي، محركات البحث بموقع «جوجل» بالمملكة العربية السعودية، بالتزامن مع اقتراب إغلاق باب الترشح للنادي الذي يصفه جماهيره بالعالمي.

موعد غلق باب الترشح لانتخابات نادي النصر السعودي

ونشرت تقرير تداولتها الصحف السعودية، اليوم الإثنين، أنه بعد مرور 24 ساعة من فتح فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر السعودي، لا تزال المحصلة صفرية حول المرشحين، وسط ترقب من قبل الجماهير.

ومن المقرر أن يغلق نادي النصر السعودي، باب الترشح غدًا الثلاثاء، على أن تُجرى الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية يوم 22 من يونيو الجاري.

مسلي آل معمر ينوي الترشح لرئاسة النصر

وكشفت مصادر لصحفية «الشرق الأوسط»، أن مسلي آل معمر رئيس النصر الحالي، سيتقدم للرئاسة في الساعة الأخيرة من البرنامج الزمني المحدد لمواعيد فتح باب الترشح.

وأضافت الصحفية السعودية، أن مسلي آل معمر؛ رئيس النصر السابق، كان مترددًا بشأن تقدمه لرئاسة العالمي من جديد من عدمها، إلا أنه سيتقدم قبل الساعة التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء بأوراق ترشحه، بدعم من الأمير خالد بن فهد وعبد اللطيف الشثري؛ الأعضاء الذهبيين بالنادي.

من هو مسلي آل معمر

وفيما يلي نقدم أبرز المعلومات عن مسلي آل معمر المرشح المحتمل لرئاسة نادي النصر السعودي.