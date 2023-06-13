الديهي يفتح النار على يوسف زيدان.. يسعى لنوبل بالطعن في الثوابت

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تصريحات الكاتب يوسف زيدان، حول عدم وجود المسجد الأقصى في فلسطين، خلال حواره مع سكاي نيوز عربية ، قائلاً : "ما قاله يوسف زيدان تخاريف زيدانية".

ووجه الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، رسالة ليوسف زيدان، قائلًا: "يا أيها الكاتب الكبير المشهور، هل جائزة نوبل للأدب تستحق كل هذا الهراء والإسفاف والتسطيح والتخاريف، والضرب في الثوابت الدينية؟".

ونوه إلىلا أن رواية يوسف زيدان لا تخدم سوى الراوية اليهودية، معقبًا: "يوسف زيدان يرى نفسه الوحيد الذي يعلم مكان المسجد الأقصى، والوحيد الذي يعرف القرد مخبي ابنه فين، شيء غريب".

الركض وراء نوبل

وأضاف أن "زيدان" يتحدث بأن المسجد الأقصى لا يتواجد في فلسطين، وبذلك يكون ضرب بعرض الحائط قوله تعالى: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ".

واستطرد قائلاً: “هذه آية من آيات الله يا أستاذ يوسف، اتقي الله، أنت عايز تاخد نوبل بأي شكل، أي حد عايز يكون مثقف ويتشهر لازم يبقى شمال يشتم في الدين أو الدولة أو الرئيس او الجيش، تشكك في الإسراء والمعراج لا حول ولا قوة إلا بالله، خيانة المثقفين صعبة”.

وطالب الإعلامي نشأت الديهي الأزهر الشريف بالرد على يوسف زيدان، معقبًا: "غير مقبول التشكيك في مكان المسجد الاقصى أو رحلة الإسراء، هذه ثوابت دينية".