تجديد حبس عامل تعدى على ابنتيه في حلوان| وإحداهما حامل

أمر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة ، بتجديد حبس عامل 45 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بالتعدي جنسيًا على طفلتي والإنجاب من واحدة منهما، فيما قررت عرض الطفلتين على الطب الشرعي.

تفاصيل تعدِ عامل علي ابنتيه في حلوان

وفي وقت سابق ؛ استمعت النيابة إلى أقوال خال الطفلتين، الذي أكد أن المتهم وهو وزوج شقيقته ووالد الضحايا، تعدِعلى ابنتي شقيقته ، كمعاشرة الأزواج، وهما تبلغان من العمر الأولى 15 سنة، والثانية 14 سنة.

وأضاف خال الطفلتين ؛ أن والد الطفلتين كان يتعد علي الطفلة منذ فترة طويلة، ما تسبب في حمل الطفلة الأولى جنينا في أحشائها عمره 4 أشهر.

وأكمل خال الطفلتين أن والدتهما كانت على علم بذلك، لكنها كانت تخاف منه، ليقوم هو على الفور بتحرير محضر ضد والد الطفلتين،و ألقى الأمن القبض عليه قبل هروبه بفعلته النكراء.

وأشار خال الطفلتين إلى أن والدة الفتاتين تقيم مع والدهم، كما أن المتهم كان يهدد الطفلتين بالقتل في حال معرفة أحد بما يفعله فيهن، وأنه يتعد عليهم.

وبينت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب علي يد شقيقه بمنطقة المنيب، وكشفت التحريات أن المتهم انهي حياة شقيقه بـ30 طعنة وجرح ذبحي بالرقبة أمام جميع المارة بالشارع بعد نشوب مشاجرة بينهما.

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجده بمقتل شاب في مشاجرة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص، تبين وجود جثة شاب يدعي محمود.م، وبه طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن شقيق المجني عليه قتله طعنا بسلاح ابيض "السكين"، بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وقد استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتبين بإجراء التحريات أن شقيق المجني عليه قتله طعنا بالسكين، بسبب خلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات تمكنت إدارة المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.