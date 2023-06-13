قابيل وهابيل .. حكاية جريمة الـ 30 طعنة في بالمنيب

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب علي يد شقيقه بمنطقة المنيب، وكشفت التحريات أن المتهم انهي حياة شقيقه بـ30 طعنة وجرح ذبحي بالرقبة أمام جميع المارة بالشارع بعد نشوب مشاجرة بينهما.

حكاية جريمة الـ 30 طعنه في وسط الشارع بالمنيب

وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من غرفة النجده بمقتل شاب في مشاجرة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص، تبين وجود جثة شاب يدعي محمود.م، وبه طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

وبعمل التحريات تبين أن شقيق المجني عليه قتله طعنا بسلاح ابيض "السكين"، بسبب خلافات بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

وقد استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتبين بإجراء التحريات أن شقيق المجني عليه قتله طعنا بالسكين، بسبب خلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات تمكنت إدارة المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيقها

وفي واقعة مشابهة ، اعترف المتهم بإنهاء حياة شقيقته بأطفيح ، أمام جهات التحقيق قائلا ؛جبت "شومة وكسرت دماغها" كذلك ، وأردف بأنه في يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينهم، بسبب خلاف على الميراث، فتطورت المشاجرة بيننا، فاعتديت عليها بالضرب باستخدام "شومة" فسقطت مغشياً عليها، وحاولنا نقلها للمستشفى، ولكن كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في إنهاء حياة سيدة تبلغ من العمر 46 عامًا، على يد شقيقها 45 عامًا، يعمل سائق، بعد الاعتداء عليها بالضرب على رأسها في أطفيح، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة.

وقد أوضحت التحقيقات، أن نتيجة الخلافات بينهما على الميراث، في يوم الواقعة، اعتدى عليها بالضرب باستخدام عصا "شومة" وضربها على رأسها، ما تسبب لها في جرح في الرأس وكدمات وسحجات في جسدها، ما أسفر عن وفاتها بعد نقلها للمستشفى.

وبينت التحقيقات؛ أن المتهم قتل شقيقته بعد الاعتداء عليها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك بسبب خلافات على الميراث، وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء فارقت إثره الحياة في أطفيح.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

و بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، كانت بدابة تفاصيل حدوث الواقعة ، والذى أفاد بتعرض ربة منزل لاعتداء إدي إلى أن المجني عليها فارقت الحياة في أطفيح.

وفي وقت اخر تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.