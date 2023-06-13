خلال مرانه ..المقاولون العرب يحتفل بطلعت محرم وطارق سليمان لحصولهم على الرخصة A

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب على تنظيم احتفالية خاصة للثنائي طلعت محرم مدرب الفريق وطارق سليمان مدرب حراس المرمى بعد حصولهما على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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المقاولون العرب يواصل تدريباته استعدادًا لموقعة سيراميكا كليوباترا

واحتفل الجهاز الفني بمحرم وسليمان على هامش تدريب الفريق الذي تم استئنافه اليوم بعد الحصول على راحة وذلك إستعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في منافسات بطولة كأس مصر للموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

وأثنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي على مدرب الفريق ومدرب حراس المرمى مؤكدا أن حصولهما على الرخصة التدريبية إضافة جيدة لمسيرتهما الناجحة ويأتي في إطار حرص مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب على استغلال كل الفرص لثقل الخبرات لكافة أعضاء الجهاز الفني الذي يضم مجموعة مختارة من أفضل الكوادر الكروية في مصر .

ووجه الكابتن شوقي غريب التحية للمدربين على حرصهما الدائم على مواكبة كل ما هو جديد والحصول على الرخصة A .

وأنهى طلعت محرم وطارق سليمان بنجاح فاعليات الرخصة A تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

موعد مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم 22 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ترتيب المقاولون العرب في الدوري



ويحتل الفريق الكروي بنادي المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نادي الزمالك، جمعهم الذئاب من الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 16 لقاء ، وتلقي الهزيمة في 6 لقاءات.

