رابيو يغيب عن المنتخب الفرنسي لهذا السبب

تأكد غياب أدريان رابيو لاعب وسط فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي عن صفوف منتخب بلاده في مباراتيه ضد جبل طارق واليونان الشهر الجاري في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس أوروبا العام المقبل بالمانيا.

يأتي غياب رابيو بسبب اصابة تعرض لها في الساق، في الوقت الذي تم فيه استدعاء بوبكر كامارا لاعب أستون فيلا الإنجليزي بدلاً منه.

وخاض كامارا (23 عاماً) 3 مباريات دولية في صفوف منتخب فرنسا أولها في 6 يونيو عام 2022 ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، وسيلتحق بزملائه في المنتخب في كليرفونتين مقر تدريب "الديوك" الاثنين.

كان المنتخب الفرنسي خسر أيضاً جهود ظهيره الأيسر فيرلان مندي، وحلّ بدلًا منه جوردان فيريتو.

وتلتقي فرنسا مع جبل طارق في 16 الحالي في البرتغال، وضد اليونان على ستاد سان دوني في ضواحي باريس في 19 منه.

وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد تحقيقها فوزين على هولندا 4- صفر، وعلى جمهورية إيرلندا 1- صفر في مارس الماضي.