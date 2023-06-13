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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

روسيا وفاة 385 جنديا أوكرانيا خلال العملية العسكرية في أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وفاة 385 جنديا أوكرانيا فضلا عن صد القوات الروسية هجومين للقوات المسلحة الأوكرانية جنوب أرتيوموفسك، وكذلك ثلاث هجمات معززة بالدبابات والمدرعات القتالية في دونيتسك.

 

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وذكرت الوزارة، في بيان، أن مجموعة "الشرق" تمكنت، بمساعدة الضربات الجوية ونيران المدفعية من صد جميع الهجمات، وتم تدمير 8 من بين 10 مدرعات نقل الجنود التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتورطة في الهجوم.

 

وأضافت أنه في منطقة قرية ريفنوبل بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم صد هجومين بنجاح خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وأصيبت دبابتان أوكرانيتان و3 مدرعات قتالية.

موسكو تايمز

ذكرت صحيفة "موسكو تايمز" (Moscow Times) الروسية المستقلة أن السكان في المناطق الروسية الحدودية المتأثرة بالحرب مع أوكرانيا يؤيدون استمرارها أكثر ممن هم في المناطق الروسية البعيدة عنها.

 

وقالت الصحيفة التي تصدر باللغة الإنجليزية في تقرير للكاتب أليكسي غوسيف إن استطلاعات رأي حديثة أظهرت أن دعم "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا أعلى في المناطق القريبة من الجبهة.

 

وأوضح التقرير أن متوسط التأييد للحرب على المستوى القومي بلغ 60%، فيما نجده في المناطق الحدودية المتاخمة لأوكرانيا والتي اكتوت بنيران الحرب أعلى بشكل ملحوظ، ففي بيلغورود بلغ 69% وفي كورسك 77% وفي بريانسك 66%.

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