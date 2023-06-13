أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية..رواد السوشيال ميديا يسخرون من تقلبات حالة الطقس (شاهد)

هطول أمطار كثيفة مفاجئة على محافظة الإسكندرية صباح اليوم الثلاثاء، حيث أن شهدت المدن الساحلية أمطار غزيرة وطقس سيء أثناء الموجة الحارة.

الأرصاد الجوية تؤكد علي وجود موجة من تقلب الأجواء من جانب الإسكندرانية على امطار اليوم الثلاثاء، بينما تداول رواد السوشيال ميديا على "فيسبوك": نمنا وأحنا في يونيو صحينا لقينا نفسنا في يناير"، في إشارة إلى موسم الأمطار الذي يكون في شهرى ديسمبر ويناير من كل عام في الاسكندرية، وكتب آخر: "والله مش عارفين الطقس ده ماله احنا في صيف ولا في شتا"، بينما علق ثالث قائلًا: "المفروض الصيف والشتاء يقعدوا مع بعض ويتفقوا انما كل واحد ماشى بدماغه ده أمر غريب".

اسكندرية

طقس متقلب تخبط الإسكندرية

عودة موجة الطقس المتقلب تخبط الإسكندرية على غير المعتاد في مثل هذا الوقت من العام، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الميناء.

وتعرضت أحياء متفرقة في الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، لهطول أمطار رعدية متوسطة تصحبها رياح وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نسبيا حتى الآن.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعدادات في القطاعات الحيوية والمرافق

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات ناتجة عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موجه أمطار غزيرة تفاجئ الاسكندرية

وكلف اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

اسكندرية

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

ارقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125