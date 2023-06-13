طقس متقلب.. شمس ومطر وسحب رعدية بالشرقية

شهدت قرى ومدن محافظة الشرقية، طقس متقلب وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة صاحبها سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض الأنحاء، مع ظهور للشمس في بعض الفترات.

ومنذ صباح اليوم الثلاثاء، تعرضت محافظة الشرقية، لحالة جوية متقلبة من عدم الاستقرار، صاحبة حالة من السحب الرعدية، وانخفاض بدرجات الحرارة، وظهور السحب المتقطعة في سماء المحافظة، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع إعلان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استمرار حالة الطوارئ لمواجهة أية تداعيات جديدة قد تنتج خلال الفترة المقبلة نتيجة للتقليات الجوية التي تشهدها المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن برفع حالة التأهب لمواجهة التقلبات الجوية مع إستمرار رفع درجة الإستعداد بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة

واصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا أعلنت فيه استمرار سيطرة السحب الرعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وفرصة قائمة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه وخليج السويس وسيناء .

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع تقدم ساعات النهار؛ تتغير الأجواء لتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال ووسط الصعيد والصحراء الغربية وخليج السويس ومحافظة البحر الأحمر قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق سالفة الذكر وتؤدى إلى تدهور فى مستوى الرؤية الأفقية