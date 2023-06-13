السعودية تكشف عقوبة المخالفات خلال موسم الحج

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن العقوبة لعدد من المخالفات التي يرتكبها المواطنين في السعودية، وبالأخص في فترة الحج.

الأمن العام بـ السعودية تعلن عقوبات على المواطنين

أعلن الأمن العام في السعودية، أنه سيتم توقيع عقوبة على ما يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله.

وكشف الأمن العام بالمملكة العربية السعودية، أنه حال تعدد المخالفة ونقل أي شخاصًا دون تصريح حج ستتعدد الغرامة المالية، وتتضمن عقوبة الناقل المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

وأشار الأمن العام بالسعودية، أن العقوبة حال ارتكاب مخالفة نقل أشخاصًا بدون تصريح حج إذا كان وافدًا سيتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً.

وشدد الأمن العام السعودية، على أنه ولابد على المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، كما حذر الأمن السعودي من حملات الحج الوهمية.

وأعلن الأمن العام السعودي، عن الارقام التي تستقبل الشكاوى والبلاغات من قبل المواطنين حال ارتكاب أي مخالفة، وهو الاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة السياحة السعودية، منح تسهيلات جديدة في دخول المملكة، لحاملي تأشيرات الزيارة مع بعض الدول، وأنه يمكن لحاملي تأشيرات الزيارة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وتأشيرة "الشنجن" وأصحاب الإقامة الدائمة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة.

ويمكن الحصول على تأشيرة إلكترونية فورية، من خلال موقع وزارة الخارجية لزيارة المملكة، كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتسهيل إجراءات الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وإتاحة الفرصة للراغبين في الاستمتاع بالوجهات السياحية، والمشاركة في الفعاليات السياحية، والتعرف عن كثب على العمق التراثي والتاريخي للمملكة.

وشددت وزارة السياحة السعودية، على أن هذه التأشيرة السياحية، لا تتيح آداء فريضة الحج، كما لا تتيح آداء العمرة أثناء موسم الحج، ولا يمكن لحامليها آداء المناسك خلال الموسم.