الأمن العام السعودي يعلن عن وظائف نسائية برتبة جندي

تصدرت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، على محركات البحث بموقع «جوجل»، اليوم الخميس، بعدما أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام برتبة جندي للكادر النسائي

المؤهلات المطلوبة في وظائف الأمن العام بالسعودية

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي، أن المؤهلات المطلوبة لوظائف الأمن، أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.

شروط وظائف الأمن العام بالسعودية

واشترطت الإدارة العامة للقبول المركزي، أن تكون المتقدمة حاصلة على التالي:

أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضّل من لديها مؤهل أعلى.

أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم.

أن لا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

موعد التقديم على وظائف الأمن العام

ونوهت الإدارة العامة للقبول المركزي، أن التقديم سوف يكون متاح اعتبارًا من يوم السبت المقبل بتاريخ 1444/11/14هـ الموافق 2023/06/03م، ويستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م.

رابط التقديم على وظائف الأمن العام

ويمكن التقديم على وظائف الأمن العام بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــا).