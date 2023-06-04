الأمن العام السعودي يحذر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية

حذّر الأمن العام السعودي، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين، الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

وأكد الأمن العام السعودي وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها، داعيا إلى التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.

النيابة العامة السعودية

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بأن مركز الرصد النيابي تابع قيام شخص بالإساءة الصريحة والتمييز المناطقي ضد سكان إحدى مناطق المملكة، ووصفهم بأوصاف غير لائقة عبر إحدى المساحات المخصصة في برامج التواصل الاجتماعي، واستمراره بنشر محتويات في منصات أخرى من شأنها المساس بالنظام العام وإثارة النعرات القبلية.

وصدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور، استنادا إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات المشددة الرادعة في هذا الشأن.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقديم مرتكبيها للعدالة وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم.