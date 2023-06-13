محمد شوقي: الخطيب أصر على تحية جماهير الأهلي رغم معاناته

أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الإعداد لمواجهة الوداد المغربي في الإياب بنهائي دوري الأبطال، كان دقيقا للغاية من الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي كان يقدر المسئولية من أجل الفوز بالبطولة.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تحكمه لوائح خاصة بالمكافآت الخاصة باللاعبين، هناك معايير واضحة، واللاعبين يقاتلون من أجل مصلحة النادي وليس من أجل المال".

وأضاف: "دائمًا، النادي الأهلي له تقاليد ومبادئ خاصة، وعضو مجلس الإدارة الذي يتواجد في رئاسة البعثة لنهائي أي بطولة، هو من يتواجد في مراسم التتويج، وحسام غالي حاول مع الخطيب لكي يتواجد في منصة التتويج ولكنه رفض وأصر على وجود غالي، وهذا هو النادي الأهلي".

وزاد: "الخطيب اصر على تحية الجمهور رغم معاناته من آلام في قدمه، وذهبنا جميعًا لتحية الجماهير التي تواجدات في استاد محمد الخامس، والتي دعمت وساندت اللاعبين والجهاز الفني، ودائما نحترم الجماهير الأهلاوية التي تؤازر النادي، نعرف قدر جماهيرنا".

وأكمل: "كان هناك انضباط شديد في معسكر الأهلي، والهدف كان ابعاد الفريق عن أي عوامل قد تؤثر عليهم، وقمنا باختيار الفندق وملاعب التدريب".

وأتم: "بدأنا منذ اليوم، التفكير في البطولة الـ12، هدفنا في الأهلي حصد المزيد من الألقاب".

أسامة حسني: الجيل الحالي لـ الأهلي يستحق الإشادة

من جهته أكد أسامة حسني أن الجيل الحالي بالنادي الأهلي حقق بطولات كثيرة، ويستحق التقدير والإشادة، مؤكدًا أن الجماهير دائمًا تقارن بينه وبين الجيل الذهبي في 2005، لكن الفريق الحالي حقق 3 بطولات في أخر 4 أعوام، ليكرر نفس ما حدث في السابق.

وقال نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي عمل على بناء جيل قوي منذ الخسارة في نهائي 2018 أمام الترجي، وتم انتقاء المدربين بعناية شديدة، من أجل حصد الألقاب محليا وقاريًا، والجيل الحالي كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي ويجب أن يحصل على حقه تمامًا".

وأضاف: "كان لدي يقين بتتويج الأهلي باللقب، رغم دخول مرمى الفريق هدف في الشوط الأول، والنادي تعلم من أخطاء الموسم الماضي، بعد حالة التشتيت وكثرة الشكاوى وسفر الجمهور، نسينا الملعب في النسخة الماضية، ولكن الأمور تغيرت تماما وخلقت الإدارة أجواء إيجابية وتم التغاضى عن باملاك تيسيما، أو أي أمور آخرى للمحافظة على تركيز اللاعبين".

