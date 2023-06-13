الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يتفقد المقر الجديد لنقابة غرب طنطا لتجهيزه ويوجه بتطوير النادي

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

 تفقد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين، المقر الإداري الجديد بنقابة غرب طنطا، وذلك تمهيدًا للبدء في تجهيزه، تماشيًا مع تطوير النادي الاجتماعي للفرعية.

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رافق النقيب العام خلال الجولة التفقدية؛ ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة، ومحمد خليل، نقيب محامي غرب طنطا، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، إضافة إلى ممثلي الإدارة الهندسية بالنقابة العامة للمحامين.

 ووجه «علام»، ممثلي الإدارة الهندسية بالبدء في تجهيز المقر الجديد في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتوازي مع إعادة تأهيل النادي الاجتماعي.

 بدوره، أكد محمد خليل، نقيب غرب طنطا، أن النقيب العام يخطوا خطوات غير مسبوقة في العمل النقابي، واضعًا نصب عينيه مصلحة أعضاء الجمعية العمومية.

 وأشار النقيب الفرعي، إلى أن المقر الإداري خدمة عامة لجميع المحامين، وهو المقر الذي بحث عنه أعضاء الجمعية العمومية بغرب طنطا لأكثر من 30 عامًا، كما أن النادي الاجتماعي كان في تعداد الموتى، ومغلق منذ أكثر من 6 أعوام، وإعادة تأهيله ستمثل عودة الروح إليه مرة أخرى.

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية

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