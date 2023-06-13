تنسيق التمريض، ثانوي تمريض، أقسام التمريض، بهذه الكلمات يبحث آلاف الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية وأسرهم، عن مدارس التمريض، للتعرف على شروط الالتحاق بها والأوراق المطلوبة، إذ يختار البعض الانضمام لتلك المدارس والتخصص في مهنة التمريض.

ويبدأ طلاب الإعدادية بالوقت الحالي، في تجهيز أوراق الالتحاق بالمدارس الثانوية التي تتناسب مع مجموع درجاتهم، ورغباتهم.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس التمريض، والتي أعلنتها وزارة الصحة والسكان.

شروط الالتحاق بمدارس التمريض

لا يقل سن الطالب عن 15 عامًا.

اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

اجتياز امتحان الإملاء باللغة العربية.

يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

حسن المظهر والسمعة.

أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

يشترط أن تكون الشهادة الإعدادية للطالب المتقدم في نفس العام.

يكون الطالب من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية.

لا تقبل طلبات من خارج المحافظة إلا بعد استكمال أعداد الدورين الأول والثاني من أبناء المحافظة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بمدارس التمريض

شهادة ميلاد الطالب + 3 صور منها.

طابع مهن طبية ودمغات.

استمارة التقديم.

6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

2 صورة من بطاقة ولي أمر الطالب الراغب.

أصل الشهادة الإعدادية + صور منها.