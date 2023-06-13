وكيل تعليم دمياط يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة

أكد المهندس علي عبد الرؤوف وكيل التعليم بدميـاط اليوم الثلاثاء، إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التربية والتعليم المنعقدة منذ الصباح الباكر بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية وجميع المعنيين.

يأتى ذلك لمتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة مع تواصل لحظى ومستمر مع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم وغرفة العمليات بالمحافظة عبر الفيديو كونفرانس و تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية الإمتحانية.

وأطمئن وكيل الوزارة على إنتظام دخول الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، للجان سير الإمتحانات لآداء إمتحان مادتى الاقتصاد بالفترة الأولى والاحصاء بالفترة الثانية مواد غير مضافة للمجموع

وأشاد عبد الرؤوف، بما لمسه من تضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر من كافة الجهات المعنية من أجل سير أعمال الإمتحانات بكل يسر وسهولة بعيدا عن اى قلق أو توتر.