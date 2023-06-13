احمِ أسرتك من الزهايمر وحضري شوربة السمك بالكريمة

يعرف السمك بفوائده العديدة، فهو منجم للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل: الكالسيوم، والفوسفور، والحديد، والزنك، واليود، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والأحماض الأمينية والدهنية، وشوربة السمك بالكريمة من أشهي الوصفات التي يمكنك تحضيرها كطبق جانبي على السفرة، لكنها لا تقل فائده عن الطبق الرئيسي نفسه، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها.

شوربة السمك بالكريمة

طريقة عمل شوربة السمك بالكريمة

المقادير

- السمك : 700 غم (أبيض مقطع إلى مكعبات)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ورق غار : 1 ورقة

- الكراث : كوب (مفروم)

- الجزر : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع)

- البطاطس : 2 حبة (مقطعة إلى مكعبات)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- كريمة الطبخ : لتر ونصف

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة مع الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي ورق الغار ومكعبات السمك وقلبي لدقائق عدة حتى ينضج السمك.

ارفعي قطع السمك من القدر وضعيها في طبق جانبي.

ضعي الكرات، والجزر، والبطاطس في نفس القدر.

تبلي بالملح والفلفل الأسود وقلبي الخليط قليلاً، ثم غطي القدر واتركيه على نار هادئة حتى تذبل المكونات.

ارفعي ورق الغار، وأضيفي كريمة الطبخ، واتركي القدر على نار متوسطة حتى الغليان.

أضيفي مكعبات السمك المقلية، واتركي الشوربة تغلي لمدة 10-12 دقيقة إضافية على نار خفيفة، ثم اسكبيها في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

شوربة السمك بالكريمة

فوائد تناول السمك

يعزز صحة العين

من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك، تعمل على تحسين صحة العين، عن طريق تغذية العضلات والأعصاب في العينين، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للأسماك على تحسين الرؤية، ومنع ظهور المشكلات المتعلقة بها.

يعالج التهاب المفاصل

كما ذكر من قبل، الأسماك غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد جسمك بطرق مختلفة، انها تلعب دورا هاما في الحد من أعراض التهاب المفاصل، يساهم وجود فيتامين" هـ "في الأسماك أيضًا في تحقيق هذه الفائدة الصحية.

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان

وفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي بشكل يومي يمكن أن يساعد في تقليل خطر العديد من أنواع السرطان، مثل سرطان القولون، وسرطان الفم، والحلق، والبنكرياس، وما إلى ذلك، لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك، يمكن أن تمنع التكاثر غير الطبيعي للخلايا السرطانية.

يمنع مرض الزهايمر

ذكرت دراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في عام 2016، أن تناول الأسماك بشكل منتظم يحسن المادة الرمادية للدماغ البشري الذي يمنع التدهور السريع لخلايا المخ، وتدهور وظائف المخ أثناء الشيخوخة، وبالتالي منع مرض الزهايمر.