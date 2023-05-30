فوائد سمك الفيليه وطريقة تحضيره في القلاية الهوائية

سمك الفيليه من الأسماك الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، سواء الكبار أو الصغار، وحتى الجنين؛ فيعمل على زيادة نموه وحمايته من الأمراض الدماغية الخطيرة، وفيما يلي نقدم لك أهم فوائد سمك الفيليه وطريقة تحضيره بشكل صحي ولذيذ.

سمك فيليه

فوائد سمك الفيليه

يقلل سمك الفيليه نسبة الكولسترول الضار في الدم، مما يؤدي لحماية القلب من الأمراض والجلطات.

يعمل على زيادة القدرة العقلية على الاستيعاب والتركيز، وجعل الأشخاص الذين يتناولوه باستمرار أكثر ذكائًا وتركيزًا، وذوي مهارات عقلية مبهرة، كما يحمي الذهن من مرض الزهايمر الذي يحدث عند التقدم بالعمر، والسبب في ذلك احتواء سمك الفيليه على الفسفور.

حماية العظام من الهشاشة والالتهابات، وذلك بسبب توافر الكالسيوم بين قيمه الغذائية، لذلك تُنصح الأم بالإكثار من تحضير سمك الفيليه لأطفالها لكي تُبنى عظامهم بشكلٍ سليم وصحيح، بعيد عن التقوّسات في الساقين أو ليونة العظم.

تحسين الحالة النفسية للإنسان وتخليصه من الاكتئاب والعصبيّة الزائدة؛ فهو يحتوي على نوعٍ من الأحماض التي تعمل على ارتخاء الأعصاب.

يُحافظ على الدماغ ووظائفه ويقيه من الإصابة بمرض الزهايمر الذي عادةً ما يُصيب كبار السن.

زيادة نمو الجنين وحمايته من الأمراض الدماغية أو التي تُصيب الحبل الشوكي، لذلك يجب على المرأة الحامل الإكثار من تناول الأسماك بشكلٍ عام، والفيليه بشكل خاص.

قد تُخفف الأسماك من خطر الإصابة بحالات تشتت الحركة وفرط التركيز الذي يُصيب الأطفال.

يدعم صحة الدماغ وخلاياه خاصة لدى الأطفال، بسبب إحتوائه على أحماض الأوميجا 3 الدهنية.

يُساعد سمك الفيليه في الحفاظ على خلايا الدماغ العصبية، وعلى الخلايا المسؤولة عن وظائف الذاكرة والإدراك.

يُعطي الجسم جرعة من فيتامين D الذي يُساعد بدوره في حماية الجسم من الأمراض، ويُعزز من صحة العظام.

سمك فيليه

طريقة تحضير سمك الفيلية الصحية

المقادير

- سمك الفيليه : كيلو

- فلفل رومي : 1 حبة

- الثوم : 5 فصوص

- عصير الليمون : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- كزبرة يابسة : نصف ملعقة صغيرة

- بهار سمك : نصف ملعقة صغيرة

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- دقيق : كوب

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط ضعي الفلفل الرومي، والثوم، وعصير الليمون.

اطحني المكونات جيدا حتى يصبح الخليط متجانسا.

أضيفي البهارات إلى الخليط وحركي جيدا.

غلفي السمك بالتتبيلة ثم غلفيه بالدقيق.

في سلة القلاية الهوائية، ضعي الزيت، ثم وزعي السمك.

اتركي السمك في القلاية حتى ينضج تماما ويصبح مقرمشا من الخارج ثم قدميه.