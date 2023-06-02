زيني سفرة يوم الجمعة وقدمي سمك مشوي بالفرن

يعد السمك البلطي من المأكولات البحرية التي يفضلها بعض الأشخاص، نظرًا لمذاقه اللذيذ، فضلًا عن احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان.

ويحتوي السمك البلطي على فوائد عديدة تدفع الامهات الي تحضيره بين حين لآخر لتقدم وجبة غذائية متكاملة لأفراد أسرتها.

في السطور التالية نعرض لكٍ فوائد تناول السمك البلطي.

1- مفيد لصحة القلب

يعتبر السمك البلطي من الأسماك الغنية بالدهون المفيدة لصحة الإنسان، أمثال أحماض أوميجا 3 و6، والتي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بالدم، فضلًا عن التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- فقدان الوزن

يحتوي السمك البلطي على نسبة عالية من البروتينات، التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، فضلًا عن احتوائها على القليل من السعرات الحرارية، لذلك ينصح خبراء التغذية بتناوله عند الرغبة في فقدان الوزن.

3- تقوية العظام

يعتبر السمك البلطي من الأسماك الغنية بالمعادن المفيدة لصحة العظام، والتي تقلل من فرص إصابته بالهشاشة والكسور عند التقدم في العمر، وأبرزها الفسفور.

قد يهمك: هل الأسماك المعلبة والمجمدة لها نفس القيمة الغذائية للطازجة؟

4- الوقاية من السرطان

يتميز السمك البلطي باحتوائه على السيلينيوم، وهو من مضادات الأكسدة التي تحارب الشوارد الحرة بجسم الإنسان، ما يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية، خاصةً سرطان البروستاتا.

5- الحفاظ على صحة المخ

يساعد السمك البلطي على تعزيز صحة المخ وتحسين الوظائف العصبية، لاحتوائه على البوتاسيوم وأحماض أوميجا 3، وغيرها من العناصر الغذائية، التي تزيد من كفاءة عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الدماغ، ما يقلل من فرص الإصابة بالخرف والزهايمر عند التقدم في العمر.

6- تأخير علامات الشيخوخة

يحتوي السمك البلطي على العديد من الفيتامينات، مثل فيتامين هـ، سي، التي تحفز البشرة على إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، ويقلل من فرص تلف الجلد عند التقدم في العمر.

بخطوات سهلة وسريعة حضري وجبة شهية مفيدة لصحة أبنائك، حضري سمك مشوي بالفرن.

المقادير

- السمك : 1 حبة (سمكة متوسطة الحجم)

- البصل : 2 حبة (شرائح)

- الليمون : 2 حبة (شرائح)

- الثوم : 3 فصوص (شرائح)

- البطاطس : 3 حبات (شرائح)

- كزبرة خضراء : كوب (طازجة ومفرومة)

- الفليفلة : 1 حبة (شرائح)

- ملح : 3 ملاعق صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الكمون : 2 ملعقة صغيرة

- ورق غار : 2 ورقة

- الشطة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- الليمون : حسب الرغبة (شرائح / للتزيين)

- كزبرة خضراء : حسب الرغبة (مفرومة / للتزيين)

- مكسرات : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اصنعي شقوقاً بالسمكة بقدر الإمكان باستخدام السكين حتى تتمكني من حشوها، واغسليها بالماء جيداً.

تبلي السمكة بالملح، والفلفل، والكمون، من الخارج والداخل جيداً، ثم ضعيها على ورق قصدير وافتحيها.

احشي السمكة بنصف كمية البصل والليمون، والكزبرة، والشطة، والثوم، وورق الغار، والبطاطس، والفليفلة، ثم وزعي عليها زيت الزيتون من الخارج.

وزعي فوقها باقي كمية البصل والليمون، ثم أغلقيها بورق القصدير بإحكام.

ضعي السمكة في صينية فرن مع القليل من الماء، وأدخليها الفرن لحوالي 50 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي السمكة من الفرن وزينيها بالكزبرة الطازجة المفرومة، وشرائح الليمون والمكسرات وقدميها ساخنة.