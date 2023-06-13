المنيا تنظم مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس على الأكثر احتياجًا

تستعد مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بكافة اداراتها شمال وجنوب المحافظة، على استئناف مبادرة “يوم الخير” لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تجميع الملابس وتنظيفها وكيها وتكييسها.

وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بالقرى المحرومة، والتى ليس لديها مراكز شباب، حيث تم تجميع عدد كبير من قطع الملابس بإدارات شباب ، العدوة ، ومغاغة ، وبنى مزار ، ومطاى ، وسمالوط، والمنيا ، وابوقرقاص ، وملوى ، وديرمواس، ويتم الآن اعدادها وتكييسها وتجهيزها لتوزيعها، من خلال اليوم التى ستطلقه الوزارة ، ويفتتحه الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.

واشار مندى عكاشة مديرية مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، ان مبادرة يوم الخير من المبادرات المميزة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة، وقد تم اطلاقها منذ عيد الفطر المبارك ، ومستمرة بعيد الأضحى المبارك ، وتعكس الدور المجتمعي لوزارة الشباب والرياضة ، من خلال مشاركة الأهالى فرحتهم بالعيد ، وتوزيع الملابس عليهم بالمجان للقرى الأكثر احتياجا.

ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب ، و احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، الدكتور محمد حمدى، والدكتور شريف رمضان معاونى المديرية، وتنفيذ ادارة الشباب بالمديرية بقيادة مدحت موريس، وتنسيق دكتوره ايمان عليوه.