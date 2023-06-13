رياح وأمطار.. طقس الـ 72 ساعة المقبلة

يشهد طقس اليوم ذروة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة، كما يعود نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية القادمة من المناطق الصحراوية والمثيرة للرمال والأتربة، بسبب تاثير منخفض جوي سطحي جديد على مناطق مختلفة من الجمهورية، بقيم ضغطية منخفضة تُزيد دفع الكتل الهوائية الصحراوية إلى الداخل.

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وترتفع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات على جميع المحافظات، لمدة 24 ساعة فقط، بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني، وبعد ذلك يعود الاستقرار التدريجي في درجات الحرارة، بحسب الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

والمنخفض الجديد لن يختلف في تأثيره كثيرا عن المنخفضات التي تعرضت لها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سيعمل على إثارة الرمال والأتربة خاصة على المناطق الصحراوية والمفتوحة والطرق الرابطة بين المحافظات، والمدن الجديدة.

طقس الـ 72 ساعة مقبلة

وتكثر السحب الممطرة والرعدية أحيانا على عدد من المحافظات والمدن على مستوي الجمهورية، حيث تتفاوت كميات الأمطار من مكان لآخر على السواحل الشمالية للبلاد، ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والقاهرة الكبري، ومحافظة سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13، وعلى جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، وعلى شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.

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أما بالنسبة لحالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، فإنه تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22،و وعلى السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 27 والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27، وعلى شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29.