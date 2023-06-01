أمطار رعدية على السواحل الشمالية مع ارتفاع كبير في الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي مع بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية.

وذكرت منار غانم، أن الأجواء اليوم تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدراى 5 درجات عن الأمس ، على ان تكون العظمى على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية نهارا.

وأكدت: وسنشعر بالأجواء شديدة الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشمالية.

وتابعت: في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، سنشهد انخفاضا في درجات الحرارة، ولكن سنشعر بأن درجات الحرارة في فترة الليل ارتفعت عن الأيام الماضية، والصغرى ستكون ما بين 26 إلى 27 درجة مئوية، وبالتالي ستكون أجواء الليل أكثر اعتدالا في أغلب المحافظات.

فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية

وأكدت، أن اليوم سيشهد فرصا لسقوط الأمطار الخفيفة والرعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، مثل: مطروح والإسكندرية، ومناطق من الصحراء الغربية مثل سيوة، ومحافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التي تضرب البلاد هذه الأيام، حيث تصل بدرجة الحرارة إلى 40 درجة على القاهرة، و43 على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وتشهد البلاد، ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة حيث تكون الأجواء شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز 40 درجة علي بعض المناطق كما ترتفع درجات الحرارة ليلا أيضًا.

تحذير عاجل

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من التعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار ، كما نصحت الإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء قبعة واقية من أشعة الشمس.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الخميس، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الانحاء.

وتتعرض البلاد لموجه شديدة الحرارة، للمرة الأولى في ربيع 2023 من المتوقع أن تصل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 40 درجة مئوية.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

وعن سبب ارتفاعه الحرارة فكشفت الأرصاد، أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد إلى منخفض حرارى ( خماسينى ) يومى الخميس والجمعة، يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة وإثارة الرمال والأتربة على أغلب الأنحاء .

عاصفة ترابية

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

نصائح الأرصاد اليوم:-

عدم التعرض المباشر للأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة من الساعة ١٢ ظهرا إلى الساعة ٤ عصرا، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، اضافة الى ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية.

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