وزير التعليم العالى يقرر إغلاق كيان وهمي بالجيزة

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "معهد البحوث والدراسات لإعداد فناني الطفل" في محافظة الجيزة.

ويقع مقر الكيان الوهمي في (فيلا 289 أ شارع (1)، بمدخل خوفو، في حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وتُروج لنفسها بقبول الطلبة في الأقسام التالية (كتابة فيلم الطفل، وكتابة مسرح الطفل، وكتابة آداب الطفل، وكتابة النقد للإنتاج الدرامي والأدبي للطفل).

ويُروج المعهد بأنه يوفر فرصة التقديم في الدراسات العليا لخريجي (معاهد الفنون العليا، وكليات التربية، ورياض الأطفال، ودار العلوم، والكليات الإنسانية)، فضلًا عن توفير الدراسات فوق المتوسطة لطلاب نفس المعاهد، والكليات السابقة، والمُشتغلين حاليًا بالكتابة لفنون الطفل من حملة المؤهلات المتوسطة بنظام الدورات التدريبية المُكثفة.

التعليم العالى يوجه بتكثيف جهود الضبطية القضائية

ووجه وزير التعليم العالى باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشاد وزير التعليم العالى بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف متحدث التعليم العالى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.