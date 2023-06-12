وزير التعليم العالى يبحث سبل تعزيز التعاون مع السودان

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي وفدًا سودانيًا برئاسة الصادق عمر عبدالله القائم بأعمال سفير السودان بالقاهرة، بمبنى التعليم الخاص، في القاهرة الجديدة.

جاء ذلك اللقاء بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات في وزارة التعليم العالى، والدكتور شريف صالح القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.

التعليم العالى تدعم الطلاب السودانيين

لقاء وزير التعليم العالى

وأكد وزير التعليم العالى حرص مصر على دعم السودان الشقيق خاصة فى ظل الأوضاع التى تشهدها السودان حاليًا، وتوفير جميع سبل الدعم للطلاب السودانيين للدراسة في الجامعات المصرية.

وبحث الجانبان آليات تفعيل البروتوكول الموقع بين البلدين في مجال التعليم العالى لتعزيز الشراكات بين الجامعات السودانية والمصرية فى شتى المجالات التعليمية والبحثية.

كما بحث الجانبان إمكانية تيسير إجراءات تحويل الطلاب السودانيين لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية سواء على مستوى المرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

وناقش الجانبان سبل تفعيل نظام الإشراف المشترك، وإمكانية استضافة الأساتذة السودانيين المتواجدين فى مصر بالجامعات المصرية، وكذلك أوجه الدعم الأخرى التى يمكن تقديمها للطلاب السودانيين.

لقاء وزير التعليم العالى مع السفير السوداني

كما ناقش الجانبان إلى مراعاة أوضاع طلاب الدبلومة الأمريكية الوافدين من السودان بما يمكنهم من استكمال دراستهم خاصة فى ظل الأزمة التى تشهدها السودان حالياً.

ووعد وزير التعليم العالى بدعم الطلاب السودانيين بالجامعات المصرية ومساندتهم فى ظل الأزمة الراهنة التى تشهدها السودان الشقيق.

وأكد وزير التعليم العالى تيسير إجراءات التحاق الطلاب السودانيين للدراسة بالجامعات المصرية حفاظاً على مستقبلهم، وفقًا للقواعد والضوابط.

ووجه السفير السوداني الشكر لجمهورية مصر العربية على دعمها للسودان فى شتى المجالات، وخاصة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمي، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان.

حضر اللقاء من الجانب السودانى كل من: الدكتور مرتضى على عثمان المستشار الثقافي السودانى بالقاهرة، والبروفيسور عماد الدين عرديب رئيس جامعة الخرطوم، ورئيس اتحاد الجامعات السودانية.