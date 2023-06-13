تحسن فى تسعير المنتج السياحى المصرى

عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة فى حواره لـ«الوفد»:

«مصر تفوق توقعاتك»... و«عيدك عندنا».. و«اليوم فى مصر مابيخلصشى» ثلاث حملات دولية أطلقتها هيئة تنشيط السياحة خلال موسم الصيف فى أسواق غرب وشرق أوروبا ودول شرق آسيا والسوق العربى للترويج للمقصد السياحى المصرى.

قال عمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة إن الحملة الدولية الكبرى والتى تحمل شعار «مصر تفوق توقعاتك» بدأت مع شهر مارس الماضى وتم إطلاقها مع بورصة برلين السياحة ومازالت مستمرة حتى ٣٠ يونيو الجارى، فى ١٨ دولة منهم ١٢ سوقا رئيسيا، و٦ أسواق واعدة، اليابان، وكوريا، والهند، و٣ أسواق عربية، الكويت والإمارات، والأردن.

وأضاف «القاضى» فى حواره لـ«دنيا السياحة»: الحملة الثانية فى السوق العربى بمناسبة عيد الأضحى، وهى حملة تكتيكية، بدأت يوم السبت الماضى ورسالة الحملة «عيدك عندنا»، ثم تبدأ مع شهر يوليو المقبل حملة موسم الصيف للسوق العربى وتحمل رسالة «اليوم فى مصر مابيخلصشى» وتستمر حتى منتصف شهر سبتمبر القادم.

وأشار «القاضى» إلى أن خطة الهيئة للترويج للمقصد المصرى، لم تقتصر فقط على الحملات الدولية، ولكن، هناك أنواع أخرى مختلفة للحملات، وعلى سبيل المثال، تم تنفيذ حملة إعلانات للطرق فى أمريكا، وألمانيا، وإنجلترا، وروسيا وإيطاليا، كما تم التعاقد مع شركة علاقات عامة دولية، لعمل لقاءات تلفزيونية، ومؤتمرات صحفية، فى الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر، إلى جانب برامج التدريب الإلكترونى لشركات السياحة الأوروبية، لتساعد مسئولى البيع فى تلك الأسواق الحصول على المعلومات ليتمكن من الرد على أى معلومات تطلب منه عن مصر، والجديد فى المقاصد السياحية المصرية، ويحصل من يجتاز هذه الدورات على شهادة أنه متخصص فى السوق المصرى.

وتابع: إلى جانب ذلك نظمنا ١٥ حملة مشتركة مع منظمى الرحلات فى ألمانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، وفرنسا، وإسبانيا، وروسيا، وكازاخستان، وصربيا، وبدأت الهيئة مع بداية العام الجارى، استضافة صحفيين وإعلاميين، وبروجرز، من عشر دول ليتعرفوا على المقصد المصرى ليكتبوا فى صحفهم وبرامجهم عن تجاربهم السياحية فى مصر.

كما تم تنظيم رحلات تعريفية، أسبوعياً لمجموعة من شركات السياحة الأوروبية للقاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة، والساحل الشمالى، والعاصمة الإدارية فى إطار الرحلات التعريفية عن كل جديد فى مصر. الى جانب ذلك يتم تنفيذ إعلانات فى مباريات كرة القدم فى الدورى والكأس، فى ألمانيا وإنجلترا واسكتلندا.

وأشار «القاضى» إلى انتهاء موسم المعارض الدولية، حيث شاركت هيئة تنشيط السياحة فى ٢٢ معرضا سياحيا دوليا، وخطة الهيئة مع بدأ موسم المعارض، التركيز على التوسع فى المشاركة فى المعارض الدولية لزيادة عدد الأسواق، وللتواجد أمام الدول المنافسة، بعقد لقاءات مع كبرى شركات السياحة والطيران والميديا للترويج للمقصد السياحى المصرى، حيث نشارك شهر سبتمبر القادم فى عدد من المعارض السياحية الدولية، فى كل من فرنسا، وروسيا واليابان.

وأشار إلى أن السياحة الفرنسية بدأت تعود من العام الماضى، وذلك نتيجة المشاركات مع شركات السياحة الفرنسية حيث بدأنا التركيز مع هذا السوق ليتعرفوا على الجديد فى المقصد المصرى وذلك من خلال الحملات المشتركة، وكذلك تنشيط الحركة الوافدة من الأسواق الاسكندنافية والتى بدأت بالفعل بشكل جيد من هولندا وسويسرا إلى جانب ذلك بدأنا تطوير الأسواق الصغيرة مثل البوسنة وصربيا وكرواتيا وسلوڤينيا، ورومانيا والهند وكوريا لفتح أسواق جديدة فى حدود الإمكانيات المتاحة.

وحول زيارتة مؤخراً إلى روسيا، أكد عمرو القاضى، أن الهدف من الزيارة أن السوق الروسى، يعد من أهم الأسواق المصدرة سياحة لمصر، ومن الضرورى أن يكون هناك تواصل مستمر مع الشركات ومنظمى الرحلات الروس، للتعرف منهم عن أهم التوجيهات والمشكلات التى تواجههم للعمل على حلها، وتم التنسيق مع السفارة المصرية فى موسكو، وتم عقد لقاءات مع عشر شركات روسية من المتعاملين مع السوق المصرى، وكذلك مع اتحاد الشركات الروسية، لنتعرف على الحركة بشكل عام فى ظل الظروف التى تمر بها أوروبا، كما عقدنا لقاء مع إحدى المجلات السياحية، ولقاء تليفزيونى مع قناة روسيا اليوم، وأوضحنا خلال اللقاءات الجديد فى مصر من حيث تطوير فى البنية الأساسية، والمدن السياحية الجديدة، وكان التركيز الأكبر على الساحل الشمالى، وأن السياحة الأوروبية بدأت تطير رحلات على الساحل مثل إيطاليا، ورومانيا، وصربيا، وكازاخستان، بطيران مباشر إلى العلمين الجديدة، وبدأ بالفعل الطلب على الساحل الشمالى فى ظل المعروض من الغرف الفندقية، كما تم التركيز على شرم الشيخ، وسانت كاترين، وإن كانت القدرة الاستيعابية ليست كبيرة على سانت كاترين، لكن مطلوب عدم زيادتها لتظل محتفظة بطبيعتها، حيث تعتمد فى الأساس على رحلات اليوم الواحد من شرم الشيخ، كما تطرقنا فى الحديث عن مسار العائلة المقدسة، وخاصة السياح الروس الأرثوزوكس، لنعرفهم القصة والنقاط التى تم تطويرها.

وتابع: وتكلمنا عن الحملة الدولية مترجمة لكل دولة حسب لغتها واستمعنا إلى توقعاتهم لموسم الشتاء وجاءت إيجابية جداً، حيث تشير إلى زيادة ٣٠٪ بنهاية العام الجارى، يذكر أن السوق الروسى حقق منذ شهر يناير، وحتى مايو الماضى فى حدود نصف مليون سائح.

وأشار رئيس تنشيط السياحة إلى أنه تم مد برنامج تحفيز الطيران العارض من شهر مايو الماضى لمدة ستة أشهر وجاءت بردود أفعال جيدة، حيث تم زيادة حافز دعم أكبر على الطيران إلى شرم الشيخ، إلى جانب ذلك هناك تعاون مع شركة إيركايرو الوطنية للطيران، على تسيير رحلات الآن من الرياض وجدة ودبى مباشرة إلى شرم الشيخ، والغردقة، كما يجرى التنسيق مع شركات أخرى عربية خاصة ومنخفضة التكاليف، لتسيير رحلات أخرى من نقاط مختلفة فى الوطن العربى لمصر،

وأكد «عمرو القاضى» أن حركة السياحة العربية جيدة جداً، ومتوقع زيادتها هذا الموسم، لتفوق العام الماضى، ويؤكد ذلك النتائج الإيجابية من السعودية، وتليها الكويت ثم الأردن والإمارات وقطر والبحرين وعمان، كما بدأت زيادة الحركة من لبنان رغم الصعوبات، على شرم الشيخ،

وتابع: ونتيجة للتسهيلات التى قدمتها مصر، فى الحصول على التأشيرة، هناك زيادة كبيرة فى الحركة الوافدة من المغرب والجزائر، ومع زيادة التسهيلات أرتفعت نسبة النمو بشكل كبير من السوقين، كما زادت نسبة النمو من الأسواق الجديدة كالصين والهند وتركيا والبرازيل.

وأضاف: هناك زيادة فى الحركة للسياحة الثقافية والأسعار جيدة جداً ورغم أن الموسم ينتهى فى شهر مايو، إلا أن الحركة جيدة والحجوزات لموسم الشتاء كاملة العدد.

وأكد رئيس تنشيط السياحة أن هناك تحسن فى تسعير المنتج السياحى المصرى، وهو ما يحقق هدفنا بتحقيق ١٥ مليون سائح بنهاية العام الجارى، حيث تشير المؤشرات إلى إمكانية تحقيق هذا العدد فى ظل تزايد الحركة، حيث تشهد نسبة الإشغالات ٨٥٪ فى الغردقة و٥٥٪ لشرم الشيخ و٩٠٪ للأقصر وأسوان. وتزداد نسب الاشغالات مع موسم الصيف.

وأكد «القاضى» أن هناك تركيزا كبيرا هذه الفترة على شرم الشيخ، لتستعيد الحركة بشكل تدريجى، مع زيادة حركة الطيران عليها، لتعود إلى سابق عهدها، ونجحنا فى إقناع مجلس إدارة منظمة (site) وهى أكبر منظمة لسياحة الحوافز والمؤتمرات فى العالم، لإقامة اجتماع مجلس إدارتهم فى مصر، وتم اختيار شرم الشيخ لاستضافتهم، خلال شهر نوفمبر القادم، وهذا الحدث يعد دعاية هائلة لشرم الشيخ، حيث يرافق مجلس إدارة المنظمة أهم وسائل الميديا المتخصصين فى هذا المجال، ليتعرف عشرات الآلاف على شرم الشيخ، كما يعقد بها أيضاً مؤتمر لمجموعة شركات السياحة الألمانية، حيث يعد من المؤتمرات المهمة جداً، وكلها عوامل مساعدة لتعود شرم الشيخ إلى سابق عهدها.