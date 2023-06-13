كشري: الأهلي إستحق لقب دوري أبطال افريقيا

أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استحق الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي في المباراة النهائية في المغرب.



وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن فريق الأهلي استحق التتويج بدوري الأبطال الإفريقي على حساب الوداد المغربي بعد مباراة قوية أمس في ملعب مركب محمد الخامس ".

وتابع:"فريق الأهلي قدم مباراة قوية أمام الوداد المغربي في عقر داره ووسط جمهور كبير حضر لمؤزارة الوداد في مباراة الأمس ".

الخطيب يجهز حسام غالي لرئاسة النادي الأهلي

على جانب آخر تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على ظهور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على منصة التتويج خلال تسليم ميداليات وكأس دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم لصالح الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سعيد وفخور بأخي حسام غالي، للمكانة التي وصل إليها، ولقطة ظهور حسام غالي على منصة التتويج، رسالة واضحة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وإدارته بان حسام غالي هو اللي جاي وهو المستقبل" .

ميدو : حسام غالى هو الرئيس القادم للنادي الاهلي

أضاف نجم الزمالك السابق : "بشرط حسام غالي يبقى رئيس النادي الأهلي القادم، هو سيكون بالطبع رئيس النادي الأهلي القادم، ولكن حسام غالي حقيقي راجل محترم ومتربي كويس وكل المشاكل اللي واجهها في حياته، معظمها لأنه طول عمره مبيحبش يشوف حاجة غلط ويسكت عليها" .

واختتم حديثه قائلا: "محمود الخطيب ممثلا جبهة قوية في النادي الأهلي، يؤكد برسالته أن حسام غالي هو المستقبل هو القادم".

محمد شوقي: لاعبو الأهلي يقاتلون من اجل النادي

على جانب آخر أكد محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الإعداد لمواجهة الوداد المغربي في الإياب بنهائي دوري الأبطال، كان دقيقا للغاية من الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن الجميع داخل النادي كان يقدر المسئولية من أجل الفوز بالبطولة.

وقال شوقي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي تحكمه لوائح خاصة بالمكافآت الخاصة باللاعبين، هناك معايير واضحة، واللاعبين يقاتلون من أجل مصلحة النادي وليس من أجل المال".

وأضاف: "دائمًا، النادي الأهلي له تقاليد ومبادئ خاصة، وعضو مجلس الإدارة الذي يتواجد في رئاسة البعثة لنهائي أي بطولة، هو من يتواجد في مراسم التتويج، وحسام غالي حاول مع الخطيب لكي يتواجد في منصة التتويج ولكنه رفض وأصر على وجود غالي، وهذا هو النادي الأهلي".