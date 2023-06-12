د. عبدالسند يمامة: تعقيب ساويرس على الانتخابات الرئاسية سخيف (فيديو)

رد د. عبدالسند يمامة على سخرية رجل الأعمال نجيب ساويرس من تصريحاته التي تطالب بتعديل الدستور لوضع الرئيس عبدالفتاح السيسي بجوار محمد علي باشا والزعيم سعد زغلول، ووصف د. يمامة تعقيب ساويرس على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بالسخيف.

وأضاف د. يمامة أن “الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور تاريخي، وهذا أمر حقيقي لا يمكن التشكيك فيه”، مشددًا على أن إهانة مقام الكبير والزعيم أمر لا يصح ويرفضه الجميع.

تكرار عام الإخوان

وأشار إلى أن صندوق الانتخابات هو الحكم والفيصل بين الناس، وأن الشعب يخشى تكرار سيناريو عام الإخوان الفوضوي بالنزول في الشارع.

ولفت إلى أن مصر بها عادة سيئة وهو عندما يجيء فرعون يزيل اسم سابقيه من أجل وضع اسمه وتسجيل تاريخه، مضيفًا أنه يخوض الانتخابات من أجل الفوز بها وليس مجرد وصيف أو عروسة “ماريونيت” للرئيس السيسي، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تين”، اليوم الاثنين.