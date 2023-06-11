يمامة: حزب الوفد يملك رؤية اقتصادية قوية للخروج من الأزمة الحالية

قال د. عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد:" إن الوفد لديه رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة الحالية، سيتم طرحها ضمن دعاية انتخابية رئاسة الجمهورية.

وتابع رئيس الوفد:" الرئيس عبدالفتاح السيسي له منطق وكتب اسمه في التاريخ، وهو أمر منتهي، ونحن الآن لدينا رؤية ولكننا لا نختلف مع الرئيس السيسي سواء في ملفات السياسة الخارجية أو على مسألة الأمن الذي هو صاحب الفضل الكبير فيه، نحن لنا رؤية اقتصادية ستكون بالنسبة لنا عنوان دعاية الوفد الانتخابية بأن هناك أمل في إصلاح اقتصادي".

وأكد رئيس حزب الوفد، أن مفتاح إصلاح الاقتصاد المصري، هو الإدارة، والأزمة الاقتصادية الحالية تحتاج إلى تغيير، والوصول إلى تقديم حلول اقتصادية عاجلة.

أجاب د. عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، على سؤال الاعلامي عمرو أديب، بشأن الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، قائلًا:"إنه تجاوز السبعين عامًا لم يكن يوم منضم إلى جماعة أو حزب غير حزب الوفد فقط".

رئيس حزب الوفد

وأضاف الدكتور عبد السند يمامة، أنه طلب في أكثر من مناسبة وطنية بأن يعدل دستور ليوضع اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، إلى جانب محمد علي وسعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس؛ لأنه يستحق بمواقفه في أحداث 30 يونيو وأحداث انقاذ مصر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية.